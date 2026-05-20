DETUVIERON A UNA JOVEN POR UNA INVESTIGACION DE TENTATIVA DE HOMICIDIO

Este martes por la tarde, alrededor de las 19, personal policial de la Comisaría de Quitilipi, llevó a cabo una intervención en un domicilio ubicado en calle Ayacucho de esa ciudad, en el marco de una causa por «Supuesta tentativa de homicidio y desobediencia judicial», con intervención del Fiscal de Investigación Penal N° 3.

En la fecha indicada, personal de guardia logró la conducción de la mujer de 28 años, procediéndose a su aprehensión en el lugar del hecho.

Finalmente, el fiscal en turno dispuso que la ciudadana sea notificada de su aprehensión en las presentes actuaciones.

Se continúan con las diligencias correspondientes, no descartándose nuevas medidas en el avance de la investigación.