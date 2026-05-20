BOCA EMPATO CON CRUZEIRO: QUE NECESITA PARA CLASIFICARSE A LOS OCTAVOS DE LA COPA LIBERTADORES

Boca Juniors dejó pasar una gran oportunidad de asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores y deberá definir su futuro en la última fecha del Grupo D, tras igualar 1-1 frente a Cruzeiro en La Bombonera, en un partido marcado por la polémica arbitral del venezolano Jesús Valenzuela .

El Xeneize comenzó mejor y logró abrir el marcador a los 15 minutos del primer tiempo gracias a una gran combinación entre Leandro Paredes y Miguel Merentiel , quien definió con precisión para poner el 1-0 y encender a un estadio colmado.

Durante la primera mitad, el equipo dirigido por Claudio Úbeda manejó el desarrollo del partido y sostuvo la ventaja. Sin embargo, en el complemento, Cruzeiro reaccionó y encontró el empate a los 54 minutos mediante Fágner , tras una asistencia de Kaiki Bruno .

La expulsión de Gerson a los 68 minutos parecía abrirle la puerta al triunfo al conjunto argentino, pero Boca no logró capitalizar la superioridad numérica y terminó resignando dos puntos clave.

Con este resultado, el Grupo D quedó al rojo vivo: Cruzeiro lidera con 8 puntos, mientras que Boca Juniors suma 7, igual que Universidad Católica , que aún debe disputar su compromiso ante Barcelona SC .

Ahora, el panorama es claro para el conjunto de La Ribera: deberá vencer a Universidad Católica en la última fecha, nuevamente en La Bombonera, para asegurar su boleto a los octavos de final sin depender de otros resultados. Un empate o una derrota podría complicarlo seriamente e incluso dejarlo fuera de la Libertadores.

Tras dos años de ausencia en la fase de grupos, el regreso de Boca Juniors al máximo certamen continental estuvo cargado de altibajos. Comenzó con dos triunfos que ilusionaron a sus hinchas, pero las caídas como visitante y los problemas disciplinarios terminaron postergando la definición para la última jornada.

La Bombonera volverá a ser escenario de una noche decisiva y Boca tendrá una final antes de tiempo y sólo depende de sí mismo para seguir soñando en la Libertadores.