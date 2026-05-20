DESMIENTEN QUE EL BANCO CENTRAL LANZARA UN BILLETE DE 100MIL PESOS CON LA CARA DE FAVALORO

Luego de que se viralizara en redes sociales una imagen de un billete de 100 mil pesos con la imagen del cardiólogo René Favaloro, el Banco Central de la República Argentina aclaró que se trata de algo falso, ya que no tienen previsto nada similar.

Desde la entidad bancaria desmintieron completamente la información y aclararon que no existe ningún proyecto ni emisión de un billete de esa denominación.

La desinformación cobró fuerza luego de que el periodista Marcelo Fava publicara en X que el supuesto billete podría entrar en circulación durante los primeros días de junio. Varios medios digitales replicaron la noticia como si fuera oficial, antes de que el BCRA saliera a desmentirla.

Al rechazo del Banco Central se suma otro frente: la Fundación Favaloro ha manifestado en múltiples ocasiones que la familia del cardiocirujano se opone a que su imagen sea utilizada en papel moneda.

El supuesto billete de $100.000 es un diseño creado en internet, similar a otras fake news que ya circularon anteriormente. Actualmente, los billetes de mayor valor en circulación son el de $10.000, con Manuel Belgrano y María Remedios del Valle, y el de $20.000, con Juan Bautista Alberdi.