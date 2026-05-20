DOCENTES DEL PUEBLO QOM: PUBLICARON LOS LISTADOS PROVISORIOS DEL PERÍODO EXTRAORDINARIO “B” 2026

El Ministerio de Educación, a través de la Junta de Clasificación Poliniveles para la Educación Bilingüe Intercultural Indígena (EBII), informó que ya se encuentran disponibles los listados provisorios correspondientes al Período Extraordinario “B” 2026 para docentes del Pueblo Qom de los niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior.

Los aspirantes inscriptos podrán consultar los listados ingresando a la plataforma Tu Gobierno Digital, en la aplicación S.I.E., sección Junta y apartado “Listados vigentes”.

Asimismo, desde la cartera educativa se comunicó que se encuentra habilitado el Período de Tacha por el término de 10 días corridos a partir de hoy, a fin de que los docentes puedan realizar las observaciones o reclamos correspondientes.

Ante consultas o inconvenientes, los interesados podrán comunicarse al correo electrónico juntaebiichaco@gmail.com o acercarse personalmente a la sede de la Junta de Clasificación Poliniveles EBII, ubicada en avenida San Martín Nº 333, 3º piso, ala “B”, de la ciudad de Resistencia, de lunes a viernes en el horario de 8 a 16.

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