NIVEL PRIMARIO: INICIA EL PERÍODO DE TACHAS PARA LA DESIGNACIÓN DE SUPERVISORES

Las listas provisorias podrán consultarse y notificarse a través de la plataforma SIE de Tu Gobierno Digital, así como también en las distintas direcciones regionales de la provincia.

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a través de las Juntas de Clasificación de Nivel Primario -Regiones 1 a 10-, informó que desde este lunes y por el término de diez días hábiles, se llevará adelante el período de tachas destinado a los aspirantes que reúnen las condiciones para el Segundo Llamado en la designación de Supervisores Interinos y/o Suplentes de Escuelas de Educación Primaria Común.

Desde la cartera educativa señalaron que este proceso forma parte de las instancias administrativas previstas para garantizar la transparencia y el correcto orden de mérito en las designaciones docentes.

Asimismo, se informó que quienes deseen realizar reclamos, consultas o solicitar información podrán hacerlo de manera presencial en las sedes habilitadas o mediante los canales de contacto oficiales.

En Presidencia Roque Sáenz Peña, la atención se realiza en Chacabuco Nº 310 (planta baja, calle 5 esquina 8), en el horario de 7 a 13. También se encuentra disponible el correo electrónico juntaprimariasp@gmail.com y el teléfono 3644-549053.

En tanto, en Resistencia, los interesados podrán dirigirse a Gobernador Bosch Nº 99, Nave 1, de 7 a 13, o comunicarse al correo jprciameccyt@gmail.com y al teléfono 0362-4414983.

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