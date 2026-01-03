EL CURIOSO DETALLE EN LA CASA DE MESSI QUE REVELÓ SU FOTO CON UNA FIGURA DEL FÚTBOL ARGENTINO

El encuentro del 10 de la Selección con el 10 de Belgrano (Foto: IG@lucaszelarayan).

Lionel Messi recibió en su casa de Funes, en las afueras de Rosario, al capitán de Belgrano de Córdoba, Lucas Zelarayán, quien le llevó su camiseta y retrató el momento con un posteo en su cuenta de Instagram. El “Chino” cumplió el sueño de conocer al astro y compartió una foto que reveló un curioso detalle en la residencia del 10.

En una de las paredes de la casa, se encuentra grabada en relieve la imagen de sus tres hijos con una leyenda en catalán: “Boys somos tous iguals (Los ñiños somos todos iguales)”.

El Chino Zelarayán le llevó su camiseta a Messi (Foto: IG@lucaszelarayan).

La frase es el slogan de una línea de ropa para niños que Antonela Roccuzzo lanzó con su marca Enfans en 2019 cuando la familia todavía residía en Barcelona.

El posteo de Zelarayán tras su encuentro con Messi

Cumplí el sueño de conocer al mejor de todos! Gracias Leo por tomarte un tiempo para recibirme en tu casa, poder charlar un rato con vos, darte una camiseta mía y de mi querido Belgrano es algo que no voy a olvidar nunca, pero más allá de todo, quiero decirte GRACIAS por ser un ejemplo y una inspiración para todos los que amamos este deporte, y también por enseñarnos a luchar por nuestros sueños, a nunca bajar los brazos por más tropiezos que haya en el camino, tu humildad y sencillez me deja una enseñanza de vida.

Gracias @damianfaruolo por gestionar y regalarme este momento, va quedar para siempre en mi corazón, te quiero hermano.