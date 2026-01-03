Macabro: qué reveló la autopsia a la mujer que fue asesinada y tirada en un descampado de Villa María

Una mujer de 22 años fue asesinada de al menos 20 puñaladas durante la madrugada de Año Nuevo en Villa María, provincia de Córdoba, donde este viernes la Policía detuvo a un sospechoso que habría sido la última persona que la vio con vida.

La víctima fue identificada como Delfina Aimino, de 22 años, cuyo cuerpo fue localizado el jueves a las 9.30 de la mañana por una persona que paseaba su perro por el campo ubicado detrás del campus de la Universidad Nacional de Villa María.

El cuerpo de Delfina exhibía al menos 20 lesiones compatibles con heridas de arma blanca, según se desprende del primer análisis forense ordenado por la fiscal de Córdoba Silvina Maldonado, a cargo de la causa judicial por homicidio calificado.

se consultó «con los médicos de la zona hasta lograr identificarla». Maldonado precisó a medios de Córdoba que la víctima no tenía sus documentos encima, pero que su cuerpo «presentaba una herida que había sido recientemente atendida médicamente» por lo que

Según el censo nacional de 2022, Villa María tiene una población de poco más de 96.000 habitantes.