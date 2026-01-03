MÁS INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER EL SERVICIO ELÉCTRICO EN TODA LA PROVINCIA

La entrega se realizó este viernes en los almacenes centrales de SECHEEP, ubicados en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, y forma parte de una planificación integral orientada a consolidar un sistema eléctrico más robusto, confiable y preparado para acompañar el desarrollo productivo y urbano del Chaco.

El Gobierno del Chaco concretó la entrega de nuevos transformadores de distribución a la empresa SECHEEP, por instrucciones del Gobernador Leandro Zdero, en una acción coordinada por el Ministerio de Infraestructura destinada a fortalecer el sistema eléctrico provincial y mejorar la calidad del servicio en todo el territorio.

El ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, junto al subsecretario de Energía, Joaquín Sabadini, y el Directorio de SECHEEP, destacaron esta entrega como parte de una política sostenida de inversión en infraestructura energética.

La incorporación de este equipamiento permitirá garantizar el cumplimiento de los cronogramas de obras y mantenimiento; acompañar el crecimiento de la demanda energética y mejorar de manera progresiva la calidad y continuidad del suministro eléctrico en distintas localidades de la provincia.

Los transformadores cumplen un rol central dentro del sistema de distribución, ya que posibilitan adecuar los niveles de tensión para el suministro domiciliario, reforzar redes existentes, habilitar nuevas conexiones y aliviar sobrecargas en zonas de alto consumo. Su correcta instalación se traduce en mayor estabilidad del servicio, reducción de caídas de tensión y una mejor respuesta ante picos de demanda, especialmente durante los meses de mayor exigencia.

En esta oportunidad, son transformadores de distribución de 13,2 kV con las siguientes capacidades:

-15 transformadores de 250 kVA

-15 transformadores de 315 kVA

-35 transformadores de 400 kVA

-9 transformadores de 630 kVA

Según estimaciones técnicas, este equipamiento permitirá reforzar y ampliar el servicio eléctrico para más de 20.000 familias chaqueñas, ya sea mediante la mejora de redes existentes o la incorporación de nuevos usuarios al sistema.

