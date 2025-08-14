SE LANZÓ EL TORNEO PRE-FEDERAL DE BÁSQUET 2025

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En Casa de Gobierno se presentó oficialmente hoy la competencia de clubes mayores, con la participación de 12 equipos de toda la provincia y apoyo del Gobierno chaqueño a los semifinalistas.

En una conferencia de prensa realizada en Casa de Gobierno, se presentó, este jueves, el Torneo Pre-Federal de Básquet 2025 de clubes mayores. Participaron el presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Prof. Fabio Vázquez; el presidente de la Federación Chaqueña de Básquet, Gustavo Rath; el representante de la ABR, Santiago Acuña; el coordinador de selecciones provinciales, Jorge Pablo Corbalán, y Roberto Báez. “El Instituto del Deporte Chaqueño, siguiendo el lineamiento del gobernador Leandro Zdero, aportará para la premiación de los cuatro semifinalistas. Es la primera vez que se implementa este apoyo en un torneo de esta magnitud”, destacó Vázquez.

Por su parte, Rath agradeció el acompañamiento: “Este es el torneo más federal, con más de 100 clubes participando. El apoyo del Gobierno a los semifinalistas es un reconocimiento importante para el básquet chaqueño”.

En esta edición 2025 participarán 12 clubes, distribuidos en dos zonas:

-Zona A: Don Bosco y Regatas (Resistencia), Acción (Sáenz Peña), Centro Cultural (Santa Sylvina), Hércules (Charata) y Social (Las Breñas).

-Zona B: Hindú y Juventud de Villa Centenario (Resistencia), Don Orione (Barranqueras), Unión Progresista y Alvear (Villa Ángela) y Asociación Española (Charata).

La primera fase se disputará con partidos de ida y vuelta. Los tres mejores de cada zona pasarán directamente a cuartos de final. El quinto y sexto jugarán un play-in a un solo partido; el ganador enfrentará al cuarto, siempre con localía para el mejor ubicado.

Los cuartos y semifinales se jugarán al mejor de tres partidos, mientras que la final será al mejor de cinco.

