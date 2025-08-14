MORETTI HABILITADO POR LA AFA: PODRÍA REGRESAR COMO PRESIDENTE DE SAN LORENZO
El directivo fue autorizado por el Tribunal de Ética a retomar cargos pese al escándalo por el video que lo involucró recibiendo dinero, y su vuelta al club es una posibilidad concreta.
Marcelo Moretti vuelve a estar en el centro de la escena en San Lorenzo, aunque esta vez no por un escándalo mediático directo, sino por una decisión institucional: la AFA lo habilitó para ejercer nuevamente funciones dentro del fútbol argentino, incluyendo la posibilidad de retomar la presidencia del club de Boedo.
Esta decisión fue comunicada por el Tribunal de Ética del ente rector, que determinó que no existen motivos formales para impedir que el dirigente continúe en el Comité Ejecutivo y que, en consecuencia, pueda volver a asumir en el Ciclón si así lo decide.
El nombre de Moretti había quedado bajo escrutinio público tras la difusión de un video en el que se lo veía recibiendo dinero de la madre de un jugador de las divisiones inferiores, lo que generó un fuerte debate sobre la gestión del club y la ética en el fútbol argentino. A pesar de ello, el Tribunal de Ética consideró que no había fundamentos legales ni reglamentarios suficientes para expulsarlo o inhabilitarlo permanentemente.
Ahora, la pelota está en el campo del mandatario, quien deberá definir si toma la decisión de regresar al mando. Según fuentes cercanas, el directivo ya habría dado indicios de que su intención es volver a ocupar la presidencia, aunque aún no lo ha anunciado públicamente.
Mientras tanto, la Justicia mantiene investigaciones en curso por presunta administración fraudulenta y cobro de coimas, pero estas acciones judiciales no interfieren en la autorización formal otorgada por la AFA. Esto abre un escenario inédito: un dirigente bajo investigación puede retomar un cargo de máxima responsabilidad dentro de un club de Primera División, generando debates sobre la ética y la gobernanza en el fútbol argentino.
El buen presente futbolístico de San Lorenzo con Damián Ayude
En lo estrictamente futbolístico, transita un buen momento deportivo. El equipo dirigido por Damián Ayude comparte la punta de la Zona B del Torneo Clausura con River, acumulando ocho puntos tras cuatro jornadas.
Este sábado 16 de agosto visitará a Platense en Vicente López, con el objetivo de mantener su posición en la tabla y seguir cerca de la clasificación a la Copa Libertadores 2026, además de asegurar un lugar en la Copa Sudamericana. No obstante, la crisis institucional y los recientes problemas en las inferiores mantienen la atención sobre la gestión de Moretti y la administración del club.