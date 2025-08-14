LA LEONESA MENOR DEMORADO POR EL INGRESO Y ROBO EN UNA ESCUELA DEL BARRIO MARGARITA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La demora la realizaron agentes del Servicio Externo quienes además incautaron parte de los bienes sustraídos.

Esta mañana se acercó a la comisaría la vicedirectora de la E.E.P N° 536 “Manuel Belgrano” para informar que durante la madrugada volvieron a sufrir la visita de los “amigos de lo ajeno” y que esta vez se llevaron un inodoro y dos canillas de bronce.

Personal de Servicio Externo al realizar tareas investigativas y relevamientos de cámaras de seguridad en la zona, y de declaraciones prestadas por dos ciudadanos, se estableció que el presunto autor sería un menor de 16 años, conocido por sus andanzas delictivas, quien fue conducido posteriormente a la unidad.

Continuando con las tareas investigativas, los agentes motorizados en una zona de malezas, que se encuentra en cercanías del domicilio del joven, procedió al secuestro de un inodoro color blanco y una pava eléctrica de aluminio (de interés en el hecho ocurrido el día anterior en el establecimiento de mención).

Conforme lo ordenado por la Magistratura interviniente y del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia a cargo de la Doctora Vilma Almirón, se notificó Expediente en libertad en causa Ut-Supra a la progenitora del menor, asimismo se procedió a la entrega del mismo previa acreditación de vinculo y minoridad.

Relacionado