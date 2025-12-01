SE ENTREGÓ EL “PREMIO MERCK – CONICET DE INNOVACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD”

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

● En esta quinta edición se presentaron 81 proyectos. El primer premio fue para una investigación que estudia una variante de la proteína clusterina que podría ayudar a diagnosticar y tratar tumores cerebrales de manera más precisa. Además, se otorgó la Distinción Especial 95° Aniversario de Merck en Argentina a un proyecto que desarrolla una nueva herramienta para mejorar el estudio de la respuesta inmune frente al dengue y avanzar hacia vacunas más seguras y efectivas contra sus cuatro serotipos.

● La iniciativa, apoyada por la Embajada de Alemania en Argentina, convocó a emprendedores de todo el país a presentar proyectos de base científica y/o tecnológica en el campo de la salud que generen valor a la sociedad.

Buenos Aires, 1 de diciembre – En un acto celebrado en la Sala Auditorio del Centro Cultural de la Ciencia (C3), el CONICET y Merck, compañía alemana líder en ciencia y tecnología, anunciaron el equipo ganador de la Quinta Edición del “Premio Merck – CONICET de Innovación en Ciencias de la Salud”. El premio fue para el proyecto “Clusterina fucosilada como biomarcador y blanco terapéutico en tumores cerebrales” liderado por Juan Sabatte, investigador del CONICET en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA (INBIRS, CONICET-UBA), que recibirá la suma de 10 millones de pesos de financiamiento. El premio “Distinción Especial 95° Aniversario de Merck en Argentina” fue otorgado al proyecto “Inmunidad balanceada: el gran desafío para el desarrollo de vacunas contra el dengue” liderado por Diego Ojeda, Investigador del CONICET en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires (IIBBA, CONICET- FIL) que recibirá la suma de 7 millones de pesos. El objetivo del certamen -que cuenta con el apoyo de la Embajada de la República Federal de Alemania en Argentina- es apoyar a la ciencia argentina y promover el avance de la tecnología para el bien común de la sociedad.

El acto contó con la presencia del Dr. Alberto Baruj- Vicepresidente de Asuntos Tecnológicos del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET-, Marcelo Ponte, Director General de Merck en Argentina, y Peter Neven, Ministro de la Embajada de la República Federal de Alemania.

“Es una gran satisfacción encontrarnos hoy para celebrar juntos una nueva edición del premio Merck–CONICET y, especialmente, para anunciar y reconocer a los equipos que se han destacado este año. Este 2025 tiene un valor simbólico muy importante para nuestra compañía: cumplimos 95 años de presencia ininterrumpida en Argentina, en un año en el que además se conmemoran los 200 años de la primera inmigración alemana a nuestro país. La historia de Merck siempre estuvo ligada a ese espíritu pionero. Incluso antes de que iniciáramos formalmente nuestras operaciones en Argentina, ya en 1867 los primeros inmigrantes alemanes acercaban productos Merck al país, marcando el inicio de una relación que hoy sigue creciendo. Esta trayectoria tantos años de innovación en la Argentina nos impulsa a seguir apostando por la ciencia, por la tecnología y por quienes dedican su vida a investigar. Este premio reconoce el talento, el esfuerzo y la creatividad de investigadores y científicas y científicos que trabajan para transformar desafíos en soluciones reales. Estamos convencidos de que la colaboración entre el sector público-privado es fundamental para potenciar ese impacto, y este premio es una muestra concreta de ese compromiso compartido. Felicito especialmente a los ganadores y finalistas. Su trabajo es motivo de orgullo y una inspiración para todos nosotros. Gracias por contribuir a que la ciencia argentina siga avanzando y generando valor para toda la sociedad”, afirmó Marcelo Ponte.

“La quinta edición del Premio Merck–CONICET de Innovación en Ciencias de la Salud 2025 vuelve a demostrar la importancia de la articulación público-privada para impulsar soluciones reales a los desafíos de la salud”, manifestó Alberto Baruj, Vicepresidente de Asuntos Tecnológicos del CONICET. Destacó el rol de Merck Argentina como socio estratégico, especialmente en el marco de sus 95 años en el país, así como el acompañamiento de la Embajada de Alemania, que refuerzan una trayectoria compartida de cooperación y desarrollo científico-tecnológico.

Por su parte, Peter Neven expresó: “Celebro este Premio que fomenta el desarrollo de adelantos tecnológicos e impulsa la ciencia a partir cooperaciones público-privadas, aspirando a transferir conocimientos científicos al sector productivo. Con sus 95 años en Argentina, siempre apoyando el desarrollo y la formación de los jóvenes emprendedores, la empresa familiar Merck sigue apostando al país y a su crecimiento. La continuidad de este Premio es una muestra de dicho compromiso”.

Antes del acto, los diez emprendedores finalistas presentaron su propuesta ante un jurado compuesto por cuatro integrantes: por parte de Merck la Dra. Natalia García Basavilbaso -Directora Médica de la compañía en el país- y el Dr. Jorge Correale -Jefe del Servicio de Neuroinmunología del Fleni-; y por parte del CONICET la Dra. María Pía Taranto, responsable técnica del desarrollo de la tecnología en el CERELA, y el Dr. Tomás Santa Coloma, investigador (ad-honorem) en el Instituto de Investigaciones Biomédicas (BIOMED, CONICET-UCA).

Los equipos finalistas participaron además previamente en un programa de capacitación donde pudieron reforzar temas como project management y propiedad intelectual y regulatoria en proyectos de salud humana, entre otros.

Sobre el proyecto ganador del primer premio

El proyecto “Clusterina fucosilada como biomarcador y blanco terapéutico en tumores cerebrales” busca nuevos blancos terapéuticos y biomarcadores para tratar los tumores cerebrales, especialmente los llamados gliomas los cuales muchas veces no responden bien a los tratamientos actuales. El equipo de investigación descubrió hace algunos años una variante especial de una proteína llamada clusterina, que tiene una forma particular de azúcar (fucosilación) que le permite “engañar” al sistema inmune. Recientemente, encontraron que los tumores cerebrales también producen esta clusterina modificada. Con colegas de Francia desarrollaron anticuerpos muy específicos que detectan solo esta forma “tumoral” de la proteína. Con este proyecto, se explora la posibilidad futura de una forma más precisa de diagnosticar estos tumores y, al mismo tiempo, una nueva herramienta para tratarlos, ayudando al sistema inmune a reconocer y combatir el cáncer.

Sobre el proyecto “Distinción Especial 95° Aniversario de Merck en Argentina”

El proyecto “Inmunidad balanceada: el gran desafío para el desarrollo de vacunas contra el dengue” busca resolver uno de los principales desafíos del dengue: lograr una protección amplia y duradera frente a los cuatro serotipos del virus. Para ello, el equipo desarrolló versiones modificadas del virus que no representan riesgo, incorporando un “gen reportero” que permite saber con precisión si el virus está activo o no. La tecnología posibilita mediciones más rápidas, seguras y exactas de los anticuerpos que produce el sistema inmune, tanto después de una infección natural como luego de la vacunación. Esto será clave para evaluar vacunas actuales y futuras.

Acerca de Merck

Merck, compañía líder en ciencia y tecnología, opera en las áreas de, Ciencias de la Vida, Cuidado de la Salud y Electrónica. Cerca de 63.000 empleados trabajan cada día para hacer una diferencia positiva en la vida de millones de personas creando modos de vivir más alegres y sustentables. Desde el desarrollo de tecnologías para la edición genética y el descubrimiento de opciones únicas para tratar las enfermedades más desafiantes, hasta maneras de facilitar mecanismos de inteligencia en dispositivos, la compañía está en todos lados.

Merck tiene los derechos globales para utilizar el nombre y la marca “Merck” excepto en Estados Unidos y en Canadá, donde la compañía opera como EMD Serono en Cuidado de la Salud, MilliporeSigma en Ciencias de la Vida, y EMD Electronics. La exploración científica y el espíritu emprendedor responsable han sido clave para los avances tecnológicos y científicos de Merck. Ésta es la manera como Merck ha prosperado desde sus orígenes en 1668. La familia fundadora sigue siendo la mayor propietaria del grupo, el cual cotiza en bolsa.

Presente en la Argentina desde 1930, Merck emplea a 200 personas en el país. Los productos del Grupo Merck están presentes en las áreas de Cuidado de la Salud y Ciencias de la Vida.

