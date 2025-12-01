TRES ARROYOS: CORRÍA UNA PICADA, CHOCÓ CONTRA UNA CAMIONETA A TODA VELOCIDAD Y AHORA ESTÁ EN ESTADO CRÍTICO
El hecho, registrado por cámaras de seguridad, reavivó las denuncias vecinales sobre las picadas que se realizan habitualmente en la zona.
Un joven de 22 años resultó gravemente herido tras chocar a toda velocidad contra una camioneta mientras corría una picada en moto en la localidad bonaerense de Tres Arroyos.
El hecho ocurrió el domingo alrededor de las 19 sobre la avenida Aníbal Ponce al 1100, y quedó registrado por una cámara de seguridad, donde se observa a dos motociclistas que circulaban a gran velocidad cuando una camioneta Ford F-100 inicia un giro a la izquierda. Uno de los jóvenes logró reducir la marcha y esquivar al vehículo, pero el otro, identificado como Joaquín Escudero, no consiguió frenar y terminó impactando de frente contra el parabrisas.
Escudero fue trasladado de urgencia al Hospital Pirovano, donde se constató que sufrió luxación de cadera, fracturas en la pelvis, una muñeca y la pierna derecha. Según informaron fuentes médicas, deberá ser intervenido quirúrgicamente y permanece en estado crítico, aunque estable a nivel neurológico: «Ahora buscan trasladarlo a un centro de mayor complejidad. Su condición es complicada, pero con buen pronóstico».
El conductor de la camioneta, Emanuel, confirmó que los motociclistas estaban corriendo una picada y aseguró que no logró verlos a tiempo: «Fue todo muy rápido», declaró a La Voz del Pueblo.
La zona del accidente, conocida como Camino de Cintura, es señalada por vecinos como un punto habitual para estas maniobras ilegales. Denuncian que muchos de los jóvenes circulan en motos sin patente ni luces, y que las carreras se realizan incluso frente a la sede del Comando de Patrulla Rural (CPR).
El secretario de Seguridad local, Juan Eduardo Apolonio, advirtió sobre la gravedad del problema: «Se ha vuelto una conducta social que hasta convoca público para observar estas maniobras. No puede ser que un grupo de 10, 15 o 20 mantengan en vilo a la sociedad y generen riesgos de accidentes con daños materiales o físicos».