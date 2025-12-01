CONFLICTO CON VENEZUELA: DONALD TRUMP CONVOCÓ A UNA REUNIÓN CON SU GABINETE DE SEGURIDAD

Las operaciones despertaron fuertes cuestionamientos en el Congreso estadounidense, donde legisladores advierten sobre posibles ilegalidades, mientras que la ONU expresó preocupación por lo que podrían constituir «ejecuciones extrajudiciales».

Desde Washington acusan a Maduro de liderar el llamado Cartel de los Soles, presunta organización criminal que, según los servicios de inteligencia estadounidenses, opera dentro de su propio gobierno. Caracas rechaza estas acusaciones.

Por su parte, el Miami Herald informó el fin de semana que Trump habría dado un ultimátum al mandatario venezolano para que abandone el país junto a su familia. Según fuentes citadas por el diario, Estados Unidos solo garantizaría un salvoconducto para Maduro, su esposa Cilia Flores y su hijo Nicolás Maduro Guerra si aceptaba renunciar de inmediato.