EL IPDUV INFORMA QUE ESTE MARTES NO ATENDERÁ AL PÚBLICO POR EL DÍA DEL EMPLEADO DEL ORGANISMO

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) informa que mañana, martes 2 de diciembre, no habrá atención al público en su sede central, en el marco del Día del Empleado del organismo.

La fecha fue establecida por la Ley 7886 en recuerdo de la sanción de la Ley 2194 en 1977, mediante la cual la Cámara de Diputados del Chaco creó el IPDUV. Desde entonces, cada año se reconoce la labor de los trabajadores que impulsan la misión institucional de brindar soluciones habitacionales a las familias chaqueñas.

Atención al público

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda confirmó además, que la atención se retomará el miércoles 3 de diciembre, en el horario habitual de 7 a 12.30, en la sede ubicada en avenida Sarmiento 1801.

Además, estarán habilitados los siguientes números de contacto:

-Recupero de Fondos: 3624469460

-Registro Notarial: 3624469470

-Y la Gerencia Socioeconómica: 3624469480.

