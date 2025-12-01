CON LOS TAPONES DE PUNTA: HERNÁN LÓPEZ MUÑOZ LE HABLÓ A LOS «BOLUDOS DE TURNO» TRAS LA DERROTA ANTE BOCA

Tras el 1-0 en La Bombonera, y pese a que Argentinos fue superior en varios pasajes del encuentro, algunos simpatizantes apuntaron contra su desempeño, sugiriendo que los rumores sobre Boca habían influido en su rendimiento. Eso detonó el enojo del futbolista. En una historia de Instagram, López Muñoz escribió: “Se terminó. A los hinchas de verdad, gracias. A los boludos de turno que opinan o dudan de mi profesionalismo o lealtad al club, que les vaya bien en su vida.”