GIMNASIA VENCIÓ A BARRACAS CENTRAL Y JUGARÁ UN CLÁSICO HISTÓRICO ANTE ESTUDIANTES POR SEMIFINALES
Gimnasia le ganó 2-0 a Barracas Central con gol de Manuel Panaro y Franco Torres y clasificó a semifinales, donde enfrentará a Estudiantes en un clásico decisivo del Clausura 2025.
Gimnasia y Esgrima La Plata logró una clasificación clave al vencer 1-0 a Barracas Central en el estadio Chiqui Tapia y meterse entre los cuatro mejores del Torneo Clausura 2025. El gol de Manuel Panaro, revisado y convalidado por el VAR, sumado al tanto de Franco Torres sellaron un triunfo que derivará en un clásico platense inolvidable ante Estudiantes. El Lobo sostuvo la ventaja con orden y firmeza, cerrando una actuación sólida en condición de visitante que lo depositó directamente en la próxima instancia del campeonato.
El rival será nada más y nada menos que Estudiantes, en una nueva edición del clásico platense que tendrá condimentos especiales por tratarse de una semifinal. El encuentro se disputará en el estadio Juan Carmelo Zerillo, ya que Gimnasia terminó séptimo en la Zona B, mientras que el Pincha finalizó octavo en la Zona A, lo que le otorga la localía al equipo de Fernando Zaniratto. La ciudad de La Plata se prepara para un choque cargado de tensión, historia y expectativas, con un lugar en la final del Clausura 2025 en juego.