SE ENTREGARON TÍTULOS DE PROPIEDAD: “LAS TIERRAS VUELVEN A MANOS DE LOS QUE REALMENTE TRABAJAN” DIJO EL GOBERNADOR ZDERO

Después de 36 años, en algunos casos, el más emblemático es el del campo Rossi, donde antes “los amigos del Poder iban y les usurpaban los campos a la gente, que trabajó toda su vida. Sin embargo hoy, estos títulos vuelven a quienes les pertenecen”- expresó el jefe del Ejecutivo.

Se trata de familias de General San Martín, Las Garcitas, Puerto Tirol, Margarita Belén y Capitán Solari que esperaban sus títulos de propiedad, desde hace muchos años.

El gobernador Leandro Zdero entregó, este lunes, títulos de tierras a productores rurales y expresó “Luego de 36 años, hoy estas familias cumplen un sueño. Para nosotros siempre fue un gran desafío poder otorgarle el título de propiedad a las familias que trabajan la tierra”, indicó el mandatario.

La titularización de las tierras es una política pública que asegura el acceso equitativo a las tierras para los productores y sus familias. De esta manera, podrán dejar el bien a sus descendencias asegurándose de que cuenten con una base sólida para continuar con las labores productivas y el desarrollo rural.

El mandatario destacó al equipo de Tierras Fiscales, “por ponerle horas de trabajo y dedicación a cambiar la vida de las familias chaqueñas”. Además pidió disculpas en nombre del Estado chaqueño a las familias productoras por los años que esperaron el título de sus tierras, “mientras amigos del poder obtenían títulos en cortos plazos y sin trabajar las tierras”.

“Vengo a ratificar nuestro compromiso y el mismo Norte: darle las tierras a quienes están hace mucho tiempo en ellas, y que no vuelvan a las manos de los vivos de siempre”, ratificó.

Por su parte, la presidente del Instituto de Tierras Fiscales Marilyn Canata, quien estuvo acompañada por su vocal Eduardo Feldmann, señaló que desde el inicio de la gestión “la premisa del gobernador es acompañar a los pequeños y medianos productores que contribuyen a la producción chaqueña”.

En la oportunidad, Canata mencionó que recibieron los títulos de tierras pobladores del ex campo Rossi, “un lugar que se convirtió en un bastión, ya que había sido entregado en manos equivocadas, pero que hoy vuelven en manos de familias trabajadoras”-finalizó.

Relacionado