EDUCACIÓN SECUNDARIA RURAL: SRTIC PRESENTA RESULTADOS DEL AÑO ESCOLAR

El equipo central del programa Secundarias Rurales Mediadas por Tecnologías de la Información y la Comunicación (SRTIC) llevó adelante un encuentro virtual de cierre del año escolar, con la participación de directores de sedes centrales, coordinadores y profesores de las escuelas rurales que integran el proyecto.

La reunión permitió realizar un balance institucional y compartir los principales resultados alcanzados durante el período 2024–2025, poniendo en valor el trabajo desarrollado en las distintas comunidades educativas.

Durante el encuentro, representantes de las 10 sedes educativas rurales y sus 26 anexos expusieron avances significativos en materia administrativa, tales como el ordenamiento de legajos, el aumento de la matrícula y la incorporación de nuevos egresados. Asimismo, se destacó el impacto positivo de la reorganización del programa en la recuperación de la confianza de las comunidades educativas.

En el plano pedagógico, se compartieron experiencias y proyectos desarrollados en las escuelas, entre ellos huertas escolares, ferias de ciencias con propuestas vinculadas a la energía solar, rescate de saberes tradicionales, talleres comunitarios y experiencias interdisciplinarias con una activa participación de las familias.

El balance general puso de relieve el impacto social del programa, reflejado en la permanencia de los estudiantes en sus parajes de origen, la recuperación de trayectorias educativas interrumpidas y el fortalecimiento del vínculo entre la escuela y la comunidad. También se valoró el acompañamiento del equipo interdisciplinario, en especial el rol del psicopedagogo itinerante, así como la articulación entre los niveles primario y secundario.

Finalmente, se identificaron desafíos prioritarios de cara al próximo ciclo lectivo, vinculados a la conectividad, la infraestructura tecnológica, la alfabetización en contextos interculturales y la disponibilidad de recursos. En este marco, se definieron líneas de trabajo y nuevas estrategias para el período 2025–2026, orientadas a fortalecer la planificación pedagógica, ampliar la capacitación docente y consolidar un modelo de educación secundaria rural con fuerte anclaje territorial y comunitario.

Cabe recordar que el programa Secundarias Rurales Mediadas por TIC es una iniciativa de UNICEF, implementada en la provincia mediante la articulación con el Ministerio de Educación, que garantiza el derecho a la educación secundaria de jóvenes que viven en parajes rurales dispersos y alejados de los centros urbanos, quienes de otro modo no podrían acceder a este nivel educativo.

