CUÁDRUPLE CRIMEN EN LA PLATA: SE CONOCE EL VEREDICTO A LOS ACUSADOS DE MENTIR SOBRE LA IDENTIDAD DEL ASESINO

Patricia Luján Godoy y Marcelo Tagliaferro durante la primera audiencia del debate. (Foto: Roberto Acosta / gentileza El Día).

Micaela Galle, de 11 años, su mamá Bárbara Santos, de 29, su abuela Susana de Barttole, de 63, y Marisol Pereyra, de 35, amiga de la familia, fueron brutalmente asesinadas el 27 de noviembre de 2011 en un departamento de La Plata. Tres años más tarde, Javier Quiroga fue condenado a prisión perpetua como único autor el cuádruple crimen, pero la investigación quedó marcada por irregularidades y testimonios cuestionados.

Luego de 14 años, la Justicia dará a conocer este lunes a las 10 la sentencia contra dos testigos acusados de haber mentido y desviado la investigación.

En el banquillo estarán el remisero Marcelo Tagliaferro y la exvecina Patricia Luján Godoy, señalados por haber incriminado a Osvaldo Martínez, expareja de Santos y finalmente desligado del caso. Ambos llegan al veredicto en libertad.

En total hubo cinco audiencias en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4, donde declararon 20 testigos. Tagliaferro habló en el debate, mientras que Godoy se llamó al silencio.

Las víctimas del cuádruple crimen en La Plata. (Foto: Archivo Infojus Noticias).

“Tagliaferro, a nuestro entender, se siguió contradiciendo. En su primera declaración en la causa principal, dijo que no podía reconocer a la persona que había visto porque se sintió intimidado por la Policía. Se mantuvo en su relato y en ningún momento hubo arrepentimiento”, sostuvo Belén Elizabeth Chapur, abogada de Martínez, en diálogo con TN.

También destacó el rol de los testigos, entre quienes estuvieron periodistas y vecinos: “La mayoría fueron claves. Son testigos que estuvieron en la causa principal. Todas fueron consistentes. Siguieron demostrando el falso testimonio“.

La falsa acusación contra Osvaldo Martínez

En las primeras horas de la investigación, el fiscal Álvaro Garganta y el juez Guillermo Atencio acusaron a Martínez. Su imputación estuvo basada principalmente en los relatos de Tagliaferro y Godoy.

Tagliaferro, que había llevado a Pereyra a la casa esa noche, declaró que vio a un hombre salir del PH con el torso desnudo y actitud sospechosa, y luego dijo que ese hombre era Martínez, aunque su versión tuvo contradicciones desde el inicio.

Godoy, por su parte, aseguró que vio al joven cerca de la 1.30 o 1.40 de la madrugada cuando llegó en un auto desconocido, también con el torso desnudo, con algo en la mano y un aspecto extraño. Con el correr de la investigación, la Justicia determinó que habían mentido.

Javier Quiroga, el único condenado por la masacre. (Foto: gentileza Infojus Noticias).

La posterior reconstrucción del caso demostró que Martínez no estuvo en la escena del crimen. Los vecinos de su barrio coincidieron en que llegó a su casa alrededor de las 21.30, no volvió a salir y su auto permaneció estacionado afuera toda la noche. Además, terminó de ver una película a la 1.30 y le contestó un mensaje de texto a Santos que quedó registrado por antena.

Las pericias concluyeron que no había ninguna huella, rastro o señal que lo vinculara al ataque y, en cambio, el ADN de Quiroga -albañil conocido de Barttole y quien había declarado como testigo- apareció en la escena. Quiroga fue detenido y condenado como único autor del hecho por el Tribunal Oral Nº3.

Osvaldo Martínez tras ser absuelto en la causa por el cuádruple crimen. (Foto: gentileza La Capital).

La abogada Chapur señaló que las declaraciones de ambos presentaban similitudes llamativas y se fueron acomodando durante el debate original, lo que abre la duda sobre si hubo alguna intervención externa. “Estaba bastante guionado”, indicó. Según la abogada, “pidieron la perpetua para un inocente y nunca explicaron por qué lo hicieron”.

El papá de Marisol Pereyra, Miguel, defendió al remisero en una charla con este medio. “Nosotros seguimos convencidos de que Martínez y Quiroga actuaron juntos. Si no era por Tagliaferro, esto no se hubiera sabido nunca. No tengo por qué defenderlo, solo digo la verdad”, sostuvo.

“Gracias a Tagliaferro se descubrió el caso, y la recompensa que dicen que pidió para culparlo a Martínez es mentira, porque la remuneración se tiró meses después. Desde el primer momento, este hombre declaró lo que había visto. Pedimos que si había una recompensa que la cobre él. Los familiares pensamos igual, que Martínez tuvo que ver -con los asesinatos- y estuvo junto con Quiroga y mataron a las chicas”, agregó.

Los acusados podrían recibir hasta 10 años de cárcel

Tagliaferro y Godoy están acusados de falso testimonio agravado por ser cometido en una causa criminal.

En los alegatos finales, el fiscal solicitó 8 años de prisión para Tagliaferro y 7 años para Godoy. Por su parte, los abogados de Martínez reclamaron una pena de 10 años para los imputados. “Queremos que haya justicia y que sea un fallo ejemplar”, pidió Chapur.

Marcelo Tagliaferro durante una de las audiencias del juicio, donde finalmente se comprobó que mintió. (Foto: gentileza Belén Elizabeth Chapur).

Así fue el cuádruple crimen en La Plata

La tarde del sábado 26 de noviembre de 2011, Quiroga se presentó en el PH ubicado en la calle 28 entre 41 y 42, donde vivían las cuatro víctimas. Los testigos indicaron que él había sido convocado para hacer tareas de albañilería y mantenimiento.

Durante las primeras horas de la madrugada del domingo 27, las cuatro fueron asesinadas a golpes y puñaladas en distintos ambientes del PH. En el living, encontraron a la mujer adulta desnuda -víctima de una emboscada mientras se duchaba-; las otras dos mujeres adultas, en la cocina; y la nena, en el dormitorio.

Las cuatro mujeres fueron asesinadas a golpes y puñaladas. (Foto: Facebook).

Un vecino advirtió huellas de sangre y pisadas en el pasillo común del edificio al día siguiente. La puerta del PH estaba entreabierta. Al entrar, la Policía encontró desorden, manchas de sangre, cuerpos con múltiples heridas de arma blanca y signos de lucha generalizada.

La reconstrucción judicial estableció que el ataque no fue improvisado. Las víctimas no fueron halladas en un único ambiente: el agresor actuó en varios espacios -cocina, baño, dormitorio- lo que evidenció despliegue de violencia y saña.

La nena tenía en una mano un celular desde donde intentó hacer al menos dos llamados para pedir ayuda, pero fueron en vano.

Algunos vecinos dijeron haber escuchado gritos, golpes y ruidos extraños esa noche. Pero durante los primeros minutos nadie intuía la magnitud de lo ocurrido: muchos creyeron que podía tratarse de ruidos comunes, algo cotidiano, hasta que al día siguiente se conoció la masacre.

Luego de la investigación y el juicio, la Justicia determinó que Quiroga actuó como único responsable del cuádruple asesinato. Su condena a prisión perpetua fue confirmada por todas las instancias judiciales.