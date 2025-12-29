MERCADO DE PASES: LOS NUEVOS APUNTADOS POR MARCELO GALLARDO PARA REFORZAR EL LATERAL IZQUIERDO DE RIVER

River continúa a paso firme en el mercado de pases y, tras las contrataciones de Fausto Vera y Aníbal Moreno, los dirigidos por Marcelo Gallardo se mueven sin parar para cerrar un lateral izquierdo de cara al 2026. La intención del DT es que Marcos Acuña tenga competencia tras la salida de Milton Casco.

Los apuntados son Alexandro Bernabei, actualmente en el Inter de Brasil, y Elías Báez, jugador de San Lorenzo. Ambos vienen de tener una gran temporada, y sacarlos de sus equipos no será fácil. La opción de ambos futbolistas surgió después de que se cayeran las negociaciones por Román Vega y Julio Soler, que no llegarán al conjunto de Núñez.

La incorporación de un marcador de punta izquierdo es de vital importancia para el equipo Millonario por la triple competencia que deberán afrontar (Liga Profesional, Copa Sudamericana y Copa Argentina), ya que cuentan únicamente con Marcos Acuña.

Por Bernabei, jugador del Internacional de Brasil, la Comisión Directiva de River ya elevó una primera oferta por un préstamo, algo que fue rechazada por el club de Porto Alegre, que pretende una venta.

Por lo pronto, el cuadro millonario no volvió a comunicarse ante la negativa del elenco brasileño, pero el exLanús seguiría siendo la principal opción para reforzar el puesto de lateral izquierdo para la siguiente campaña.

En cuanto a Elías Báez, el contexto que acompaña al futbolista de 21 años en San Lorenzo no sería el mejor para encontrarle una salida rumbo a Núñez. Si bien es cierto que el “Ciclón” debe vender para solventar la crisis económica, la reciente CD transitoria con Sergio Costantino a la cabeza haría prácticamente imposible que los integrantes de la misma se pongan de acuerdo para dejar salir al defensor.

Sin embargo, la dirigencia de River seguirá de cerca la situación del jugador con la idea de presentar una oferta si lo de Bernabei no llega a buen puerto. Báez disputó 60 encuentros con el cuadro azulgrana y logró afianzarse en el esquema de Damián Ayude.