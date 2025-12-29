Temporal sin respiro en Corrientes: cientos de evacuados y localidades bajo el agua

El operativo de emergencia cuenta con la participación de fuerzas nacionales y provinciales. Según informó la Agencia Federal de Emergencias, personal de Gendarmería Nacional trabaja en la asistencia sobre rutas y caminos afectados, en coordinación con Prefectura Naval, la Policía Federal y equipos de la provincia de Corrientes. Las tareas incluyen el control de accesos, la ayuda a familias aisladas y el monitoreo permanente de la situación hídrica.

Mientras continúan las lluvias intermitentes, las autoridades mantienen el alerta y recomiendan a la población extremar precauciones. La prioridad sigue siendo la seguridad de los vecinos y la asistencia a quienes perdieron todo a causa del temporal, en un contexto que aún presenta riesgos si las condiciones climáticas no mejoran en las próximas horas.