PLAN DE CONTINGENCIA: EL GOBIERNO PROVINCIAL CONTINÚA SU ABORDAJE INTEGRAL ANTE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA

Este lunes, por la siesta, en una nueva supervisión por distintos puntos de Resistencia, el gobernador Leandro Zdero destacó el trabajo articulado entre las distintas áreas del Gobierno provincial y señaló que “desde el primer momento pusimos en marcha este Plan de Contingencia, trabajando de manera coordinada con todos los organismos, para atender las demandas de los vecinos”.

Junto a la secretaria general de Gobierno, Carolina Meiriño, al ministro de Gobierno, Julio Ferro; a Gustavo De Martini, de Vialidad Provincial; a Gustavo Santo, de Defensa Civil y autoridades de Sameep el mandatario, recorrió distintos sectores de la ciudad de Resistencia donde se ejecutan trabajos en el marco del Plan de Contingencia, dispuesto por el Gobierno provincial para mitigar el impacto de las intensas lluvias. Se supervisaron los operativos de limpieza de canales, desagües y sistemas de escurrimiento, fundamentales para prevenir anegamientos y reducir los efectos del exceso hídrico en los barrios más afectados.

En ese contexto, el gobernador Zdero remarcó la presencia activa del Estado en el territorio y aseguró:

“Estamos en cada barrio, acompañando y asistiendo a las familias ante este clima”.

Los equipos de Vialidad Provincial, con su maquinaria y el personal, continúan desarrollando tareas de mantenimiento y limpieza, mientras que otras áreas del Gobierno refuerzan la asistencia y el acompañamiento en los sectores más vulnerables.

Finalmente, el gobernador Zdero subrayó que las tareas continuarán en los próximos días y afirmó:

“Nuestro objetivo es cuidar a las familias, dar respuestas rápidas y eficaces frente a esta situación de lluvias permanentes. El Plan de Contingencia permanece activo y se seguirá monitoreando la situación de manera permanente en todo el área metropolitana, como así también, de otras localidades afectadas”.

