SE CONOCIERON DETALLES DE LA LESIÓN DE LIONEL MESSI: CÓMO LLEGA AL MUNDIAL

El estado físico de Lionel Messi preocupa a la Selección argentina luego de que haya pedido el cambio el domingo en el partido del Inter Miami ante Philadelphia Union. El astro argentino salió del campo de juego cerca del final del encuentro y se fue directamente al vestuario.

Qué se sabe sobre la lesión de Messi a 17 días del Mundial

A la espera del parte médico oficial del club, se supo que los primeros estudios médicos descartaron una lesión de gravedad. Se trata de una leve dolencia muscular que requerirá de unos 10 días de recuperación.

El capitán se sumará la próxima semana a los entrenamientos de la Selección argentina en Estados Unidos y se espera que haga un trabajo de acondicionamiento para llegar de la mejor manera al debut en el Mundial, que será el martes 16 de junio ante Argelia en Kansas.

Antes, el combinado nacional jugará dos amistosos: ante Honduras el 6 de junio en el estadio Kyle Field de Texas y ante Islandia el 9 de junio en el Jordan-Hare Stadium de Alabama. Por el momento es apresurado confirmar la presencia del capitán en ambos partidos, todo dependerá de su evolución en los primeros días de concentración. La evaluación del cuerpo técnico será clave.

Qué dijo el DT del Inter Miami sobre la lesión de Lionel Messi

Ángel Hoyos, entrenador del Inter Miami, habló el domingo por la noche en la conferencia de prensa posterior al partido y aseguró que el cambio de Messi fue por “la fatiga” y por prevención.

“Vamos a esperar los resultados de los estudios; él estaba cansado y el campo estaba pesado”, cerró el entrenador que llevó tranquilidad al cuerpo técnico de la Selección argentina.

Lionel Messi se retiró directamente al vestuario en el partido del Inter Miami. (Foto: Captura MLS)

Las imágenes generaron un gran revuelo entre los fanáticos en las redes sociales y se encendieron las alarmas a menos de un mes para el inicio del Mundial, ya que este fue el último partido del crack argentino con el Inter Miami antes de la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 empezará el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica. El equipo argentino, en tanto, hará su presentación el 16 ante Argelia.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026