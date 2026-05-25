MÁS DE 15 MIL CORREDORES CELEBRARON LAS FIESTAS MAYAS EN UNA EDICIÓN HISTÓRICA POR SUS 50 AÑOS
La carrera en homenaje a la Revolución de Mayo reunió a miles de participantes en Palermo, combinó deporte, cultura y celebró medio siglo de historia.
Las tradicionales Fiestas Mayas vivieron una edición histórica este domingo al alcanzar sus 50 años y convocar a más de 15 mil corredores en los bosques de Palermo. La emblemática competencia, considerada una de las más importantes del running nacional, volvió a transformar las calles del Parque 3 de Febrero en una verdadera celebración deportiva.
Desde temprano, miles de participantes comenzaron a reunirse sobre Avenida Figueroa Alcorta, a pocos metros de Monroe, punto de partida de la prueba principal de 10 kilómetros organizada por el Club de Corredores. La edición aniversario también contó con otras distancias y categorías, además de la presencia de unos 120 atletas de élite.
En lo deportivo, el gran ganador de los 10K masculinos fue Joaquín Arbe, quien se quedó con el primer puesto, seguido por Manuel Córsico. Entre las mujeres, la victoria quedó en manos de Sofia Gómez, mientras que Sofia Luna completó el podio principal.
Fiestas Mayas: Una carrera que mezcló deporte, historia y tradición
La celebración no estuvo marcada únicamente por el deporte. La jornada incluyó distintas propuestas culturales para acompañar la edición especial por el 50° aniversario. Antes de la largada, la Banda de la Armada Argentina interpretó el Himno Nacional junto a un tenor, mientras que durante el recorrido hubo espectáculos de folclore y danza para animar tanto a los corredores como al público presente.
El secretario de Deportes de la Ciudad, Fabián Turnes, destacó el impacto de la convocatoria y el valor simbólico del evento. “Es una alegría enorme ver a más de 15 mil corredores disfrutar de esta edición histórica de Fiestas Mayas en la Ciudad más linda del mundo. Queremos felicitar a todos los que formaron parte de esta gran evento, que ya es parte de nuestra identidad y estamos muy orgullosos”, expresó.
Además, agregó: “La Capital Mundial del Deporte siempre deslumbra y tiene todo para dar: Buenos Aires no solo respira deporte, lo vive con una pasión única”.
La competencia mantuvo su tradicional recorrido por puntos emblemáticos de Palermo, atravesando avenidas como Figueroa Alcorta, Del Libertador, Dorrego y Sarmiento, entre otras arterias cercanas al Parque 3 de Febrero. La carrera, nacida en los años 70 como homenaje a las celebraciones decretadas por el Primer Gobierno Patrio en 1811, volvió así a reunir historia, memoria y actividad física en una misma postal porteña.