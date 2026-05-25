EL MENSAJE DE VILLARRUEL TRAS SER EXCLUIDA DEL TEDEUM: «LA REVOLUCIÓN DE MAYO HUNDE SUS RAÍCES EN UN HUMANISMO PROFUNDAMENTE CATÓLICO»

La vicepresidente Victoria Villarruel no asistió al Tedeum debido a que no recibió la invitación del gobierno nacional. A través de sus redes sociales, difundió un mensaje sobre el significado del 25 de Mayo .

«El dilema del siglo XXI, al igual que en 1810, sigue siendo la defensa de nuestra soberanía y la protección de la dignidad humana», señaló en su cuenta de X. Villarruel indicó que «el 25 de mayo de 1810 no fue un quiebre fortuito, sino el fruto maduro de nuestra tradición».

«La Revolución de Mayo hunde sus raíces en un humanismo profundamente católico, que se forjó en las aulas de nuestras universidades indianas y en una concepción de la libertad que siempre reconoció la eminente dignidad de la persona humana bajo el orden natural y divino», sostuvo.

«Ser libres, para nuestros próceres, era asumir la responsabilidad de nuestro propio destino sin abdicar de nuestra identidad. Hoy, la custodia de esa herencia nos convoca ante nuevos y complejos desafíos», expresó.

Parafraseó un fragmento de la primera encícilica («Magnifica Humanitas») del Papa León XIV, que pone el foco en la protección del hombre en la era de la Inteligencia Artificial. «Es necesario recuperar la comprensión del verdadero significado y la verdadera grandeza de la humanidad tal y como los concibe Dios. El desafío al que nos enfrentamos actualmente no est tecnológico sino antropológico», manifiesta el texto papal.

Villarruel afirmó que «el dilema del siglo XXI, al igual que en 1810, sigue siendo la defensa de nuestra soberanía y la protección de la dignidad humana».

«Que los valores fundacionales de nuestra Patria nos sigan guiando en esta encrucijada de la historia. ¡Viva la Patria! ¡Todo Por Argentina!», aseguró.