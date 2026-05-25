SÁENZ PEÑA CELEBRÓ EL 216° ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO

La comunidad de Presidencia Roque Sáenz Peña conmemoró este lunes el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, en una jornada cargada de sentimiento patrio, reflexión y participación de las instituciones de la ciudad.

Las actividades oficiales iniciaron a primera hora de la mañana, con el izamiento de Banderas en la plaza San Martín, para luego dar paso al tradicional Tedeum celebrado en la Catedral San Roque, donde vecinos y autoridades participaron del oficio religioso en acción de gracias por la patria.

Del acto participaron el intendente Bruno Cipolini, el diputado Nacional Gerardo Cipolini; el diputado provincial Edgardo Reguera, la presidente del Concejo Deliberante Municipal Nora Gauna, la directora Regional Educativa Palonma Egea, concejales, funcionarios municipales, autoridades provinciales, representantes de instituciones intermedias, fuerzas de seguridad, la Banda Municipal Fortunato Felcher, el Coral Termal, establecimientos educativos y vecinos de la ciudad.

Durante su discurso, el intendente realizó un recorrido histórico sobre los acontecimientos de Mayo de 1810 y destacó el valor de la construcción colectiva de la Argentina a lo largo de los años. «Los argentinos podemos estar convencidos de que tenemos un gran país y un gran pueblo. Un pueblo solidario, unido en las dificultades, donde muchas veces vale más un abrazo sincero que cualquier riqueza material», afirmó.

Asimismo, Cipolini remarcó la importancia de defender la unidad nacional y transmitir a las nuevas generaciones el orgullo de ser argentinos. «En días como hoy debemos priorizar aquello que nos une por sobre las pequeñas diferencias que nos separan y transmitirles a nuestros niños y jóvenes el orgullo de sentirse parte de esta tierra», señaló, al tiempo que llamó a dejar de lado los enfrentamientos y fortalecer los valores democráticos y de convivencia. «Hay algo que nunca debería convertirse en herramienta de construcción política: el odio y el enfrentamiento entre argentinos», sostuvo.

Luego del discurso oficial tuvo lugar el tradicional desfile de los niños de nivel inicial, uno de los momentos más emotivos de la jornada, donde los más pequeños, acompañados por docentes y familias, llenaron de color y alegría la celebración patria.

El cierre del desfile estuvo a cargo de una Bandera Argentina de 200 metros confeccionada por integrantes de la Escuela Musiké.

La jornada concluyó en un clima de profundo sentimiento patrio, acompañada por la participación de instituciones educativas y vecinos que se acercaron para homenajear una de las fechas más importantes de la historia argentina.