BERTIE BENEGAS LYNCH CRITICÓ EL DISCURSO DE JORGE GARCÍA CUERVA EN EL TEDEUM: «MILITAN CON SOTANA AL PERONISMO»

El diputado nacional de La Libertad Avanza cuestionó al arzobispo de Buenos Aires, quien había advertido sobre el ajuste y la confrontación política. «Fue lamentable e injusto con los logros del Gobierno», remarcó.

El diputado nacional de La Libertad Avanza Alberto «Bertie» Benegas Lynch cargó contra el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, por su discurso en el tradicional Tedeum por el 25 de Mayo y advirtió que «algunos militan con sotana el regreso del peronismo».

En la red social X, Benegas Lynch cuestionó los dichos de García Cuerva, quien alertó sobre la fragmentación social, el individualismo y las constantes confrontaciones políticas y mediáticas que atraviesa el país: « El mensaje de García Cuerva fue lamentable e injusto con los logros del Gobierno. Algunos militan con sotana el regreso del peronismo que nos dejó 57% de pobres».

«La permanente demonización del individuo, la riqueza y la romantización de la pobreza, los deja siempre en un mal lugar», agregó. Además, publicó una serie de fotos del arzobispo junto al exministro de Economía Sergio Massa y su esposa, Malena Galmarini , y el diputado nacional de Unión por la Patria Máximo Kirchner.

Durante su discurso emitido frente a la cúpula del Gobierno, el arzobispo remarcó que «nadie es descartable, nadie es desechable, todos somos importantes», y enumeró entre los sectores más golpeados a «los abuelos, los niños, los enfermos, las personas con discapacidad, los adolescentes y jóvenes atravesados por la droga, los trabajadores informales y precarizados».

Uno de los pasajes más fuertes de la ceremonia estuvo centrado en el llamado al acuerdo político y al fin de la polarización. “Basta de arengar la división y la polarización porque nadie se salva solo, como nos decía el papa Francisco” , afirmó.

En otra crítica al clima político y social actual, advirtió: “La sombra de una nube de desmembramiento social se asoma en el horizonte mientras diversos intereses juegan su partida ajenos a las necesidades de todos. El sálvese quien pueda no es más que la expresión de un individualismo cruel que rompe los vínculos de fraternidad y descomponen a la nación porque terminamos siendo solo una suma de individuos, en un mismo territorio, donde cada uno piensa en sí mismo y en su propio bienestar”.

Tedeum: Jorge García Cuerva apuntó contra «el terrorismo de las redes» y pidió frenar los discursos de odio

En uno de los tramos más contundentes de la homilía del Tedeum por el 25 de Mayo, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, lanzó un mensaje dirigido al clima de confrontación permanente que atraviesa la política argentina y apuntó especialmente contra la violencia en redes sociales, las descalificaciones y las campañas de odio.

Ante la presencia del presidente Javier Milei y gran parte de su gabinete en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, García Cuerva utilizó un pasaje bíblico para cuestionar a quienes “difaman” y “descalifican” desde la comodidad de las redes.

Recordando el milagro de Jesús en Cafarnaúm, donde cuatro hombres subieron a una persona con discapacidad al techo de una casa para que pudiera ser sanada, el arzobispo contrapuso la solidaridad de esos hombres con la actitud de quienes observaban y criticaban.

“Unos escribas, que estaban sentados mirando el esfuerzo de aquellos hombres y el milagro de Jesús, se pusieron a hablar y a criticar, apoltronados en su comodidad y en sus seguridades. Viven de privilegios. Alejados del común de la gente perdieron la sensibilidad con los que sufren y critican a los que intentan hacer algo”, afirmó.

Enseguida, trazó un paralelo entre aquella escena bíblica y el presente político y social del país. “Odiadores de aquella época, sentados en la casa de Cafarnaúm. Haters de hoy, sentados frente a una computadora de su escritorio, o cómodamente instalados delante de una pantalla para hacer terrorismo de las redes, descalificando y difamando”, sostuvo.