EL FMI PIDIÓ MÁS FLEXIBILIDAD CAMBIARIA Y UNA REFORMA TRIBUTARIA MÁS AMPLIA

El Fondo Monetario Internacional (FMI) difundió este viernes los documentos correspondientes a lasegunda revisión del acuerdo con la Argentina y dejó una serie de recomendaciones económicas que marcan diferencias con la estrategia actual del Gobierno de Javier Milei. Entre los principales puntos, el organismo planteó la necesidad de avanzar hacia un tipo de cambio más flexible, abandonar el dólar como ancla antiinflacionaria y aplicar una reforma tributaria de fondo .

En los informes «Staff Report», «Artículo IV» y «Temas Seleccionados», el FMI sostuvo que bajar la inflación desde niveles de dos o tres dígitos «suele ser rápido», aunque advirtió que consolidarla por debajo del 10% «toma en promedio entre tres y cuatro años adicionales».

La definición contrasta con las proyecciones que había realizado el presidente Javier Milei , quien en distintas oportunidades aseguró que la inflación podría comenzar «con cero» hacia agosto de este año.

El organismo consideró además que el esquema económico argentino debería evolucionar hacia un sistema de metas de inflación («inflation targeting») basado en tasas de interés de referencia y no en el control rígido del tipo de cambio.

En ese sentido, el FMI señaló que mantener agregados monetarios estrictos con una inflación todavía alta puede generar «mucha volatilidad» en las tasas y en la actividad económica.

También remarcó que la Argentina necesita acumular reservas internacionales y sostuvo que para eso será clave contar con «un tipo de cambio competitivo» y una política cambiaria más flexible que permita absorber shocks externos.

«El frente externo sigue siendo vulnerable» , indicó el organismo, al advertir que las reservas del Banco Central representan apenas el 38% del nivel considerado necesario y que la deuda externa pública equivale al 197% de las exportaciones.

En paralelo, el Fondo alertó sobre el riesgo de una apreciación excesiva del peso impulsada por el crecimiento de sectores como energía y minería. Sobre ese punto mencionó el posible efecto del llamado «mal holandés», fenómeno económico que puede deteriorar la competitividad de otras actividades productivas por el ingreso masivo de divisas.

En materia tributaria, el FMI propuso una reforma fiscal integral y cuestionó la complejidad del esquema impositivo argentino. Según el informe, actualmente existen más de 155 impuestos y una parte importante de la recaudación depende de tributos considerados «distorsivos», como Ingresos Brutos, impuestos al comercio y tasas sobre transacciones financieras.

Entre las recomendaciones más sensibles apareció la ampliación del impuesto a las Ganancias . El organismo sugirió reducir el mínimo no imponible para que al menos el 20% de los trabajadores formales paguen ese tributo, en niveles similares a los de 2019.

Además, planteó revisar el régimen de Monotributo, simplificar Ganancias corporativas con una tasa plana del 30% y eliminar exenciones fiscales y beneficios para zonas económicas especiales.

El FMI también volvió a pronunciarse a favor de reducir gradualmente las retenciones a las exportaciones, especialmente en el sector agroindustrial. Según sus estimaciones, una eliminación completa de los derechos de exportación podría incrementar en un 10% las ventas externas de granos y oleaginosas, generando unos US$5.000 millones adicionales por año.

Por último, el organismo propuso coordinar con las provincias una reforma gradual para reemplazar el impuesto a los Ingresos Brutos por un esquema de IVA dual provincial-federal en un plazo de diez años.