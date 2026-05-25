Lista de 26 de España para el Mundial 2026 oficial: la decisión de Luis de la Fuente respecto a Lamine Yamal

El camino de España en el Mundial 2026

La delegación ibérica iniciará sus entrenamientos el próximo sábado 30 de mayo en el predio de Las Rozas y disputará dos encuentros amistosos previos: el 4 de junio ante Irak en La Coruña y el 9 de junio frente a Perú en territorio mexicano.

Posteriormente, el conjunto europeo formará parte del Grupo H y comenzará su debut oficial el 15 de junio contra Cabo Verde, para luego medirse el 21 ante Arabia Saudí y cerrar la zona de grupos el 27 de junio enfrentando a Uruguay en un duelo clave.