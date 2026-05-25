LISTA DE 26 DE ESPAÑA PARA EL MUNDIAL 2026 OFICIAL: LA DECISIÓN DE LUIS DE LA FUENTE RESPECTO A LAMINE YAMAL
El entrenador de la selección de España oficializó la nómina de futbolistas citados para el Mundial 2026 con una firme postura sobre su joya lesionada.
El director técnico de la selección de España, Luis de la Fuente, dio a conocer de manera oficial la nómina de 26 futbolistas convocados para disputar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. La gran expectativa de la prensa internacional estaba puesta sobre la situación física de su máxima figura, Lamine Yamal.
Qué decidió el DT sobre Lamine Yamal y Nico Williams
A pesar de que tanto Lamine Yamal como Nico Williams finalizaron la exigente temporada europea arrastrando sendas lesiones musculares, el entrenador tomó la firme determinación de incluirlos en la lista definitiva de 26 jugadores. Si bien los reportes médicos indican que incluso podrían perderse el debut en la cita mundialista, el cuerpo técnico confía plenamente en sus recuperaciones para que sean piezas fundamentales a lo largo de la competencia.
Entre las principales novedades de la citación de la Furia Roja se destacan la inclusión del arquero Joan García, los defensores Marc Pubill y Eric García, y el delantero Víctor Muñoz.
El camino de España en el Mundial 2026
La delegación ibérica iniciará sus entrenamientos el próximo sábado 30 de mayo en el predio de Las Rozas y disputará dos encuentros amistosos previos: el 4 de junio ante Irak en La Coruña y el 9 de junio frente a Perú en territorio mexicano.
Posteriormente, el conjunto europeo formará parte del Grupo H y comenzará su debut oficial el 15 de junio contra Cabo Verde, para luego medirse el 21 ante Arabia Saudí y cerrar la zona de grupos el 27 de junio enfrentando a Uruguay en un duelo clave.