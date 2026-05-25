DELGADO HABLÓ DE «HONRAR EL LEGADO TRABAJANDO POR EL FUTURO DE LOS CHAQUEÑOS»
La presidenta de la Cámara de Diputados acompañó la celebración del 25 de Mayo.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Carmen Delgado, acompañó este lunes las actividades oficiales por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, encabezadas por el gobernador Leandro Zdero, y destacó el valor de la fecha y el significado de mantener vivos los ideales de 1810.
«Cada 25 de Mayo nos emociona porque nos recuerda el coraje y la esperanza de aquellos hombres y mujeres que soñaron una patria libre y unida», afirmó, y agregó: «Hoy tenemos la responsabilidad de honrar ese legado trabajando juntos, con respeto, diálogo y compromiso por el futuro de todos los chaqueños».
Delgado estuvo acompañada por los diputados Maida With, Carina Botteri, Adrián Zuckiewicz, Iván Gyoker, Jorge Gómez y Carlos Salom.
Asimismo, la titular del Poder Legislativo valoró el mensaje brindado por el gobernador Zdero durante el acto central. «La convocatoria a la unidad es el camino que necesita nuestra provincia. Más allá de las diferencias, debemos encontrarnos en los objetivos comunes y seguir construyendo un Chaco con más oportunidades, solidaridad y esperanza para todos», afirmó.
Las actividades comenzaron con el izamiento de la Bandera Nacional en el mástil principal de la avenida 9 de Julio, continuaron con el tradicional Tedeum en la Catedral de Resistencia y culminaron con el acto central, donde el gobernador dirigió un mensaje al pueblo chaqueño.
La celebración contó además con presentaciones de danzas tradicionales y el esperado desfile cívico-militar, del que participaron instituciones educativas, fuerzas de seguridad y organizaciones de distintos puntos de la provincia, en una verdadera muestra de identidad, historia y compromiso con la patria.