DOS HOMBRES CON PEDIDOS JUDICIALES VIGENTES FUERON DETECTADOS DURANTE OPERATIVOS PREVENTIVOS EN RESISTENCIA

Ambos fueron identificados por personal de la División Caminantes durante controles realizados en el centro de la ciudad y quedaron a disposición de la Justicia.

En el marco de los operativos de prevención e identificación de personas que se desarrollan diariamente en Resistencia, efectivos de la División Caminantes detectaron este domingo a dos hombres que registraban pedidos judiciales vigentes.

El primer procedimiento se concretó cerca de las 11:20 en la peatonal Juan D. Perón, donde los agentes identificaron a un hombre de 31 años. Tras consultar sus datos en los sistemas policiales, se constató que tenía un pedido de aprehensión vigente en una causa vinculada a presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Luego de ser examinado por Medicina Legal, fue trasladado a la dependencia policial correspondiente.

Minutos más tarde, alrededor de las 11:45, personal motorista realizó un nuevo control preventivo y demoró a un joven de 26 años que registraba un requerimiento judicial activo en una causa relacionada con la fuga de un paciente, solicitado por un equipo fiscal de Resistencia.

Desde la Policía destacaron que ambos procedimientos fueron posibles gracias a las tareas de control e identificación que lleva adelante el personal del Centro Multiagencial de Emergencias, con el objetivo de fortalecer la prevención y colaborar con el cumplimiento de medidas judiciales vigentes.

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