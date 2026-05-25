HOY CONTINÚAN LOS OPERATIVOS DE BÚSQUEDA DE AXEL GONZÁLEZ EN DISTINTOS SECTORES DE PUERTO TIROL Y ZONAS ALEDAÑAS

Participaron distintas áreas policiales con recorridas terrestres, rastrillajes y apoyo tecnológico.

En el marco del operativo de búsqueda de persona realizada este lunes, efectivos llevaron adelante un amplio despliegue de trabajo en la zona de lanzamiento del operativo, alrededores y distintos sectores de Puerto Tirol, con el objetivo de avanzar en la localización de Axel González.

Las tareas consistieron en rastrillajes a pie, trabajos de desmalezado y limpieza en sectores de lagunas, donde los distintos equipos realizaron recorridas en áreas consideradas de interés para la investigación. Asimismo, de manera paralela, personal especializado de Búsqueda de Personas realizó recorridas preventivas y verificaciones en diferentes puntos de Puerto Tirol.

Además, se contó con el apoyo de drones pertenecientes a la Dirección General de Inteligencia Criminal, que efectuaron sobrevuelos para ampliar el campo visual y reforzar el monitoreo de zonas de difícil acceso.

Para el operativo se dispuso la participación de distintas áreas policiales y recursos especializados, entre ellos personal de la Dirección General de Inteligencia Criminal, Dirección General de Bomberos, Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental, Dirección Zona Metropolitana, Departamento Canes y División Búsqueda de Personas.

Las tareas de búsqueda continúan con la intervención de diferentes equipos y recursos desplegados en terreno, siguiendo las líneas de trabajo establecidas para la localización de Axel González.

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