EMOTIVO ACTO PATRIO EN LA EEP N° 894: COMUNIDAD, HISTORIA Y COMPROMISO POR LA PATRIA

El intendente Pío Sander junto al secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes participaron de los actos conmemorativos por el 25 de Mayo realizados en la EEP N° 894 del barrio Nocaayi, donde se vivió una emotiva jornada patriótica junto a docentes, alumnos, familias y vecinos de la comunidad.

Con el salón de actos colmado y una importante participación de la comunidad educativa, se desarrolló un cálido encuentro cargado de emoción, cultura y sentido de pertenencia. El director del establecimiento, Lisandro Aguirre, fue el encargado de recibir a las autoridades municipales y brindar unas palabras alusivas a la fecha.

Durante su discurso, el directivo destacó la importancia de mantener viva la memoria histórica y recordó la lucha emancipadora iniciada el 25 de Mayo de 1810, resaltando los valores de unidad, libertad y compromiso colectivo que marcaron el nacimiento de la patria.

Por su parte, el intendente Pío Sander reflexionó sobre el significado actual de aquella gesta histórica y trazó un paralelismo entre los procesos de organización popular de ayer y de hoy.

“¿Cómo podemos vivir hoy el espíritu del 25 de Mayo? Lo vemos cuando una comunidad se organiza, como ocurrió en este barrio para lograr su escuela. A través de una comisión eligieron a sus representantes, del mismo modo que sucedió en aquella época, cuando el pueblo comenzó a construir su propio gobierno”, expresó.

El jefe comunal recordó además que la independencia alcanzada en 1816 permitió consolidar el nacimiento del país y sostuvo que la soberanía debe defenderse todos los días.

“Hoy podemos decir que hemos conseguido muchas cosas, pero todavía debemos seguir trabajando por nuestra soberanía y por nuestra independencia. Hay intereses ajenos que muchas veces comprometen nuestra libertad y por eso debemos mantenernos unidos y comprometidos como sociedad”, manifestó.

Asimismo, destacó el valor de la educación y el rol fundamental de los docentes en la formación de las nuevas generaciones.

“Se vive mejor cuando hay trabajo, compromiso y la posibilidad de educar a nuestros hijos. Los docentes cumplen una tarea enorme transmitiendo valores, enseñando nuestra historia y formando ciudadanos comprometidos”, señaló.

En otro tramo de su mensaje, remarcó que la mejor manera de recordar las fechas patrias es sosteniendo vivas las tradiciones y los espacios de encuentro comunitario.

“La mejor forma de recordar estos hechos históricos es a través de la cultura, las tradiciones y el encuentro entre vecinos. Reunirnos, celebrar y mantener viva nuestra identidad nos fortalece como comunidad”, afirmó.

Finalmente, convocó a toda la comunidad de Juan José Castelli a continuar trabajando de manera conjunta por el crecimiento de la ciudad y el fortalecimiento de los valores patrios.

“Todos tenemos una responsabilidad: padres, madres, alumnos, docentes y quienes ocupamos funciones públicas. Los estudiantes aprendiendo, los docentes enseñando y nosotros acompañando para que las nuevas generaciones conozcan la historia de nuestros próceres. Unidos y organizados debemos seguir trabajando por nuestra patria y por nuestro querido Juan José Castelli”, concluyó.

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