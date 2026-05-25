EXITOSA 25° EDICIÓN DEL TORNEO DE PESCA VARIADA CON DEVOLUCIÓN EN PUERTO LAS PALMAS

Este domingo, el evento contó con el acompañamiento del gobernador Leandro Zdero junto al intendente de Las Palmas, Víctor Armella, el gobernador de Ñeembucú (Paraguay) Víctor Hugo Fornerón, el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud; la vicepresidente de Turismo, Virginia Zacarías; demás autoridades provinciales y municipales.

Con una exitosa convocatoria de pescadores, emprendedores y visitantes de distintos puntos de la provincia y de la República del Paraguay, se realizó este fin de semana la 25° edición del Torneo de Pesca Variada con Devolución en Puerto Las Palmas. Durante la jornada, el mandatario provincial destacó el crecimiento sostenido del evento y el impacto económico, turístico y social que genera en toda la región. “Con muchísimo entusiasmo vemos cómo Las Palmas va creciendo en el turismo de pesca deportiva y fundamentalmente en una convocatoria histórica en esta 25° edición. Estuve desde el primer momento cuando se iniciaba la pesca variada nocturna y hoy verla convertida en una pesca variada con devolución es para destacarlo”, expresó Zdero.

El Gobernador resaltó además la participación de equipos provenientes de diferentes localidades chaqueñas y también de Paraguay, valorando el trabajo articulado entre el Club Caza y Pesca, la Federación de Pesca, el municipio, Lotería Chaqueña y distintas áreas del Gobierno provincial. “Acá no solamente se vive la pesca deportiva, sino también todas las actividades que directa e indirectamente benefician a la economía local. Hay emprendedores, comerciantes y familias trabajando y aprovechando este movimiento turístico”, señaló.

Asimismo, remarcó los avances en materia de conectividad tecnológica implementados durante la competencia, permitiendo agilizar el registro y procesamiento de capturas mediante aplicaciones digitales. “Esto mejora muchísimo la organización, la fiscalización y también beneficia a quienes venden productos y utilizan herramientas digitales para cobrar y trabajar”, sostuvo.

En otro tramo de su discurso, Zdero puso énfasis en el potencial estratégico que tendrá Puerto Las Palmas con el desarrollo portuario y el futuro puente internacional con Paraguay. “Esta región se va a transformar en un polo de desarrollo sumamente importante. Muy pronto podremos avanzar en la operatividad del puerto y en el proyecto del puente que unirá Chaco con Paraguay, el primero sobre los 170 kilómetros de frontera que tenemos con el vecino país”, afirmó.

El gobernador explicó que estas obras generarán un fuerte impacto económico y productivo para toda la zona, potenciando inversiones privadas, el comercio, el turismo y nuevas oportunidades laborales.

Por su parte, el intendente de Las Palmas, Víctor Armella, agradeció el acompañamiento permanente del Gobernador Zdero y destacó el valor estratégico del torneo para el crecimiento local. “No es solamente la pesca. Queremos fortalecer una economía importante para la zona desde el turismo, la gastronomía, la hotelería y los emprendimientos. Estamos muy cerca de concretar la apertura del paso fronterizo y eso favorecerá enormemente el comercio, el turismo y el desarrollo de nuestra comunidad”, expresó.

Armella también se refirió al impacto positivo que tendrá la reactivación del puerto. “Mucha gente ya se está acercando para invertir y queremos que eso genere mano de obra para nuestros jóvenes y oportunidades para toda la producción regional”, indicó.

En representación de la organización, Matías Alegre destacó la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas para optimizar el desarrollo de la competencia. “Es el primer año que contamos con una conectividad mucho más eficiente. Cada lancha tiene su sistema de transmisión y utilizamos una aplicación digital donde los fiscales cargan las capturas, las medidas y fotografías en tiempo real. Esto permite agilizar los resultados y que los pescadores puedan seguir la competencia en vivo”, explicó.

Finalmente, Alegre valoró el acompañamiento del Gobierno provincial para fortalecer el evento y continuar posicionando a Las Palmas como uno de los principales destinos de pesca deportiva del nordeste argentino.

También, el presidente del Club Caza y Pesca Deportiva de Puerto Las Palmas, Germán Vallejos, expresó su emoción por la realización de la 25° edición del torneo y agradeció el acompañamiento permanente del Gobernador Zdero. “La verdad que nos toca vivir un momento muy especial en Las Palmas después de 25 años de asumir la responsabilidad de estar al frente de esta institución. Esto es pasión, es lo que más queremos y siempre vamos a seguir apoyando esta competencia y este torneo que tanto significa para nosotros”, manifestó.

Vallejos destacó además el impacto social y económico que genera el evento en toda la comunidad. “Esta reunión de pescadores y esta gran fiesta no sería posible sin el apoyo de nuestro gobernador y de Lotería Chaqueña. Desde el primer momento sentimos el acompañamiento y el compromiso con nuestra localidad”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que el torneo beneficia a numerosos sectores locales. “No solamente el club organiza una pesca para todos los pescadores, sino que también hay apoyo para las escuelas, emprendedores, hoteleros y muchísima gente que trabaja durante este fin de semana. Hay un movimiento muy importante y nosotros brindamos todo esto de corazón para quienes nos visitan”, señaló.

Por último, el presidente del club pidió un reconocimiento especial para el equipo de fiscales, colaboradores y organizadores que trabajan durante toda la competencia, destacando el esfuerzo conjunto que permite el crecimiento sostenido del tradicional torneo de pesca deportiva de Puerto Las Palmas.

Luego de la vuelta de las embarcaciones, iniciaron las premiaciones y los festejos de los pescadores ganadores para cerrar la jornada.

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