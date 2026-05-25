EL GUIDO MIRANDA CELEBRÓ SUS 29 AÑOS CON UNA GRAN FIESTA CULTURAL Y VIGILIA PATRIA JUNTO AL GOBERNADOR ZDERO

Esta noche, durante el evento, el gobernador Zdero destacó la importancia de preservar y fortalecer los espacios culturales de la provincia. “El Guido Miranda forma parte de la identidad cultural de todos los chaqueños. Valoramos lo que aquí se respira que es arte, historia y mucho talento local”, expresó.

Con una amplia programación artística, la participación de elencos locales y una emotiva vigilia patria, el Complejo Cultural Guido Miranda celebró este domingo sus 29 años de vida institucional junto al gobernador del Chaco, Leandro Zdero, al presidente del Instituto de Cultura, Mario Zorrilla, la Directora del Complejo, Sandra Sisti, autoridades provinciales, artistas y vecinos que colmaron las instalaciones del emblemático espacio cultural. La jornada incluyó propuestas de teatro, danza y música, consolidando al Guido Miranda como uno de los escenarios culturales más importantes de la provincia y punto de encuentro para la expresión artística chaqueña.

El espectáculo central fue la obra Soy el Guido, presentada en dos funciones, a las 19 y a las 21. La puesta, dirigida por Javier Lúquez Toledo y protagonizada por Dani Choi Ramírez y Eduardo “Chato” Schanton, propuso un recorrido por la historia del teatro mediante un diálogo artístico entre la figura del historiador y cronista Guido Miranda y el espacio físico que lleva su nombre.

El gobernador Zdero también remarcó el valor de la cultura como herramienta de encuentro social: “Queremos seguir acompañando y potenciando estos espacios donde nuestros artistas pueden expresarse y donde las familias chaqueñas se reúnen para compartir nuestras tradiciones y nuestra cultura”-agregó.

En el marco de la vigilia patria por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, las actividades continuaron en la vía pública con el tradicional baile del Pericón Nacional, que reunió a 11 academias y escuelas de danza de toda la provincia: ISPEA Danza y Teatro, Romance de Zamba, Duartango, Fluyrte, Latidos de Tradición, La Flota de Barranqueras, La Estación Folklórica de Charata, Identidad de Fontana, Aires de Tradición de Charata, Herencias de mi Danza y Huellas Argentinas.

“Es emocionante ver a tantas academias, jóvenes y familias reunidas celebrando nuestras raíces y manteniendo vivas las tradiciones argentinas”, sintetizó el mandatario provincial.

La celebración por los 29 años del Guido Miranda culminó en un clima de emoción, identidad y fuerte sentido de pertenencia cultural, reafirmando el rol del complejo como uno de los grandes referentes artísticos del Chaco.

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