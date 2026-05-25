MÁS DE 600 DETENIDOS Y MOTOS SECUESTRADAS DURANTE LOS OPERATIVOS DEL FIN DE SEMANA

También se incautaron armas de fuego, armas blancas y estupefacientes en distintos procedimientos realizados en toda la provincia.

Entre el viernes y el domingo, los agentes de las distintas Direcciones de Zona desplegaron un total de 294 operativos de prevención y seguridad en diferentes puntos de la provincia. Como resultado de estas intervenciones, fueron detenidas 37 personas por distintos delitos, además de dos menores demorados. Asimismo, se notificó a 564 ciudadanos por infracciones contravencionales y a otros 10 menores por distintas faltas. También se secuestraron 622 motocicletas, dos de ellas con pedido activo de secuestro, un arma de fuego, 14 armas blancas y estupefacientes.

En el Área Metropolitana, los efectivos realizaron 60 operativos, donde secuestraron 18 motocicletas, notificaron a siete contraventores y lograron la detención de dos personas que registraban pedido de captura activo mediante el sistema SIGEBI. Además, la Policía Caminera realizó controles preventivos y labró un total de 92 actas por distintas infracciones de tránsito.

En Castelli, los efectivos realizaron un total de 58 operativos donde detuvieron a cinco personas por distintas causas, notificaron a ocho contraventores y secuestraron 61 motocicletas y tres armas blancas.

Por su parte, en Charata se llevaron adelante 26 operativos, que finalizaron con cuatro personas detenidas, diez contraventores notificados, el secuestro de 52 motocicletas y una motocicleta con pedido activo.

En la Dirección de Zona Interior Villa Ángela, los agentes realizaron 40 operativos en los que detuvieron a tres ciudadanos, notificaron a 88 contraventores y secuestraron 87 motovehículos.

En General San Martín, los efectivos concretaron 86 operativos, donde demoraron a diez personas por distintas causas, notificaron a 359 contraventores y secuestraron 333 motocicletas, un arma de fuego, nueve armas blancas y estupefacientes (marihuana).

Finalmente, en Presidencia Roque Sáenz Peña se realizaron 24 operativos en los que fueron detenidas 13 personas y demorados dos menores. Además, se notificó a 92 contraventores y a diez menores por infracciones, se secuestraron 71 motocicletas —una de ellas con pedido activo— y dos armas blancas.

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