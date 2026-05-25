216° ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO: “LA PATRIA NO SE CONSTRUYE DESDE EL PESIMISMO, SINO DESDE EL COMPROMISO” EXPRESÓ ZDERO

_”La Patria se construye, cuando un docente abre la escuela cada mañana, aún en las circunstancias más difíciles; cuando un médico trabaja incansablemente para salvar vidas. Se construye, cuando un policía te cuida; cuando un productor apuesta a quedarse en su tierra. Se construye, cuando un emprendedor se anima a invertir y cuando un niño y un joven estudian, pensando en un futuro mejor”-señaló el Jefe del Ejecutivo provincial._



*El gobernador Leandro Zdero encabezó este lunes, el acto central por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, en la ciudad de Resistencia, junto al intendente Roy Nikisch, autoridades provinciales y municipales, representantes del Poder Legislativo y Judicial, fuerzas de seguridad, excombatientes de Malvinas, instituciones educativas y vecinos.*

Previamente, el mandatario provincial participó de los saludos protocolares en Casa de Gobierno y posteriormente asistió al tradicional Tedeum celebrado en la Iglesia Catedral de Resistencia. Durante su discurso, Zdero destacó el valor histórico de la Revolución de Mayo y reflexionó sobre los desafíos actuales de la sociedad argentina y chaqueña. “Estamos aquí para volver a mirar el origen de nuestra patria. Para regresar simbólicamente a aquel instante en que un grupo de hombres y mujeres decidió que este suelo merecía un destino distinto”, expresó.

En ese sentido, aseguró que la gesta de 1810 “fue una declaración de voluntad y de valentía colectiva”, y remarcó que “la libertad no llega sola, que la dignidad se conquista y que ningún futuro valioso se construye desde la resignación”.

El Gobernador sostuvo además que hoy existen otros desafíos que deben enfrentarse con la misma convicción patriótica: “Los adversarios de esta hora son la resignación, la indiferencia, la división permanente y el descreimiento”, pero el Chaco no nació desde la comodidad sino del esfuerzo, por eso, convoco a recuperar el sentido de comunidad y unidad para construir un futuro mejor: “No hay provincia posible si nos enfrentamos permanentemente. No hay progreso duradero si cada uno cree que puede salvarse solo”.

En otro tramo de su mensaje, destacó el esfuerzo cotidiano de cada chaqueño, afirmando que “la patria no se construye desde el pesimismo, se construye desde el compromiso”.

“Gobernar no es solamente administrar discursos; gobernar es hacerse cargo, enfrentar problemas reales y pensar primero en las familias chaqueñas”, manifestó.

Zdero también reivindicó la identidad chaqueña y el esfuerzo de generaciones que construyeron la provincia: “Somos hijos de esta tierra, somos el coraje de inmigrantes, criollos y originarios que levantaron este suelo con el sudor de su frente”.

Por último, el mandatario provincial llamó a renovar el compromiso con la provincia y el país: “No vinimos a esperar que el Chaco cambie, vinimos a cambiar el Chaco”, concluyó, convocando a “seguir construyendo unidos, más allá de cualquier diferencia”.

*Por su parte, el intendente de Resistencia, Roy Nikisch,* vinculó la conmemoración del 25 de Mayo con la necesidad de recuperar el compromiso colectivo para enfrentar los desafíos actuales de la ciudad. “Tenemos una municipalidad equilibrada económicamente y con un compromiso muy serio de los empleados, los funcionarios y también de muchos vecinos e instituciones que colaboran para encontrar soluciones”, manifestó.

Asimismo, Nikisch llamó a trabajar de seguir trabajando de manera conjunta para recuperar ese protagonismo histórico de la capital chaqueña. “Resistencia tiene que volver a ser ese faro que iluminaba el nordeste. Una ciudad no la hace solamente la Municipalidad, sino el compromiso de todos los vecinos”, sintetizó.

El acto finalizó con el tradicional desfile cívico-militar, del que participaron establecimientos educativos, instituciones intermedias, fuerzas de seguridad, excombatientes y veteranos de Malvinas, agrupaciones y vecinos del área metropolitana, en una jornada patriótica cargada de emoción y participación ciudadana.

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