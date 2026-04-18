Se calienta el Superclásico: les tiraron hielo a hinchas de Boca desde un edificio cerca del Monumental

En la antesala del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors, se registró un episodio de tensión en las inmediaciones del estadio Monumental, cuando hinchas del conjunto xeneize aseguraron haber sido agredidos desde un edificio cercano mientras se desarrollaba la previa del encuentro.

Según las primeras versiones, un grupo de simpatizantes de Boca que se encontraba en la zona de Núñez fue sorprendido por la caída de distintos objetos arrojados desde un inmueble lindero al estadio. El hecho habría ocurrido mientras los hinchas cantaban y se concentraban en la vía pública en la previa de uno de los partidos más convocantes del fútbol argentino.

El episodio se dio en un contexto de fuerte operativo de seguridad montado especialmente por la magnitud del evento, que suele generar grandes concentraciones de público en los alrededores del Monumental. Si bien la situación no pasó a mayores, generó momentos de preocupación entre los presentes y obligó a reforzar la presencia policial en la zona.

La previa del Superclásico ya venía cargada de tensión habitual, con cortes de tránsito, movimiento constante de hinchas y un dispositivo de seguridad especial para controlar los accesos. En ese marco, este tipo de incidentes aislados vuelven a poner el foco en la dificultad de contener completamente el clima que rodea a uno de los partidos más calientes del país.