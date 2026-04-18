DEMORAN A UN HOMBRE QUE SUSTRAJO MERCADERÍA DE UN KIOSCO

Efectivos de la División Patrulla Preventiva aprehendieron a un hombre de 32 años tras intentar sustraer productos de un comercio ubicado en la zona sur de la ciudad.

Cerca de las 17, los agentes intervinieron en un local comercial del rubro kiosco, situado en la avenida Urquiza al 800. Allí, un hombre fue interceptado luego de haber tomado sin abonar una caja que contenía 20 sobres de jugos instantáneos de una reconocida marca.

El propietario del establecimiento, un hombre de 40 años, fue quien advirtió la maniobra. Los efectivos procedieron al secuestro formal de la mercadería y a la conducción del sospechoso, con domicilio en el Barrio Néstor Kirchner.

El demorado fue trasladado a la División Medicina Legal y posteriormente entregado a la Comisaría Quinta Metropolitana por razones de jurisdicción. Se iniciaron actuaciones judiciales bajo la carátula de «Supuesto Hurto en Grado de Tentativa», dándose intervención a la fiscalía correspondiente.

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