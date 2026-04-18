DESPIDEN EN REDES A LA JOVEN ESTUDIANTE DE PSICOLOGÍA QUE FUE HALLADA SIN VIDA EN ROSARIO: «TRISTEZA ENORME»
Tras el hallazgo del cuerpo de Sophia Civarelli (22), las autoridades trabajan para esclarecer su muerte. Apuntan a su novio: un femicidio seguido de suicidio.
La comunidad de Rosario permanece bajo un profundo impacto tras el hallazgo de dos jóvenes de 22 años fallecidos en distintos departamentos. Actualmente, la fiscalía trabaja sobre la hipótesis de un femicidio seguido de suicidio, bajo la sospecha de que Valentín Alcida terminó con la vida de su novia Sophia Civarelli antes de suicidarse.
El dolor se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde el entorno de la joven expresó su pesar y exigió justicia. Entre las despedidas, destaca el mensaje de Agustina, una amiga cercana, quien publicó en Facebook: “Qué triste noticia Sophi, mi compañera de banco, machetes y siesta en la escuela, que todo salga a la luz y vos descanses en paz”.
En tanto, hubo otros mensajes que expresaron dolor y mostraron cuán querida era la joven: “No puedo creerlo Sophi. Descansá en paz, amiga”, “Siempre la voy a recordar con una sonrisa”, “Qué tristeza enorme”, y “Mis condolencias a la familia, es una dolorosa y triste noticia”.
El mensaje de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario
En tanto, el lugar donde la joven se formaba como futura psicóloga también expresó condolencias a las familias y el dolor por la pérdida de ambos: «Nos encontramos con profunda conmoción y un dolor inmenso ante la noticia que se ha hecho pública el día de hoy sobre el fallecimiento de dos estudiantes de nuestra casa de estudios».
Y añadieron: «Toda nuestra comunidad universitaria está atravesando estas horas con una tristeza muy grande, y deseamos hacer llegar nuestras más sinceras condolencias a sus familias, seres queridos, amigas, amigos, docentes y compañeras y compañeros», señalaron en un comunicado oficial.
«En este momento de duelo, queremos que cada integrante de nuestra comunidad se sienta acompañado y contenido», sumaron.