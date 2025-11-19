SANTIAGO SOSA QUIERE LLEGAR AL CRUCE CONTRA RIVER TRAS SU OPERACIÓN: QUÉ DEBE HACER
El futbolista, operado por una fractura del seno maxilar, habló con Costas para pedir jugar ante River. El capitán aguarda el control médico.
Racing atraviesa una situación crítica en cuanto a lesiones y su capitán, Santiago Sosa, es uno de los casos más sensibles. El mediocampista sufrió una fractura del seno maxilar superior derecho en las semifinales de la Copa Libertadores, producto de un choque fortuito con Marcos Rojo. La lesión no solo lo marginó de la revancha ante Flamengo, sino también de todos los partidos posteriores.
Ya pasaron 28 días de aquella acción y, según trascendió en las últimas horas, el futbolista mantuvo una charla con Gustavo Costas para solicitarle estar disponible contra el Millonario el próximo lunes 24 de noviembre, desde las 19.15, en el Estadio Presidente Perón.
La operación fue exitosa, pero los especialistas le advirtieron a Sosa que disputar el encuentro definitorio ante Flamengo podía comprometer su visión. Por esa razón, acató las órdenes y se enfocó en la rehabilitación, que suele demandar entre dos y tres meses de recuperación total. Ahora, para cumplir su deseo de regresar, deberá someterse a un nuevo control médico que determinará si está en condiciones de jugar sin riesgos. Solo si recibe el aval será considerado por el cuerpo técnico.
La postura de Gustavo Costas es firme: la disponibilidad de Sosa dependerá exclusivamente del informe médico. Una vez tenga el visto bueno, el entrenador evaluará si lo incluye desde el inicio o si lo llevará al banco de suplentes, siempre con una máscara protectora. En medio de un plantel diezmado, la vuelta del capitán sería un envión anímico clave para una Academia que necesita recuperar competitividad en un momento decisivo de la temporada.
Todos los lesionados que tiene Racing
- Elías Torres: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.
- Franco Pardo: desgarro grado III en el aductor proximal del miembro inferior izquierdo.
- Matías Zaracho: desgarro muscular.
- Santiago Sosa: fractura de seno maxilar superior derecho.
- Luciano Vietto: desgarro en el sóleo derecho.
- Marcos Rojo: desgarro en el sóleo izquierdo.
- Agustín Almendra: tendinopatía rotuliana.
- Duván Vergara: traumatismo en el tobillo y en la pierna derecha.
- Juan Nardoni: se recupera de un desgarro sufrido en septiembre pasado.