BARRANQUERAS: EL GOBIERNO PROVINCIAL AVANZA EN LA ÚLTIMA ETAPA DE LA NUEVA “PLAZA DE LA INCLUSIÓN”

En el marco de la obra de repavimentación de la avenida 9 de Julio, que lleva adelante el Gobierno provincial, avanzan las mejoras de la “Plaza de la Inclusión”, un espacio de contención destinado a personas con discapacidad, en la ciudad de Barranqueras.

Este miércoles, la secretaria General de la Gobernación, Carolina Meiriño, junto al administrador de la Dirección de Vialidad Provincial, Omar Canela, estuvieron en el lugar para supervisar los avances del proyecto. “Estamos recorriendo esta obra trascendental que realizamos sobre la avenida 9 de Julio, en este caso con este espacio social de contención donde el Gobierno provincial incorporó la mejora de una plazoleta para personas con discapacidad”, destacó Meiriño. “Este tipo de obras nos llenan de alegría y hablan de la mirada que tenemos para toda la sociedad”, agregó.

La funcionaria resaltó que este espacio recibe entre 80 y 100 personas por día, cuenta con vacunatorio y un equipo dedicado a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. “Nuestra mirada es social, y esta es una obra postergada durante muchos años, que el gobernador impulsó para que se bajen los recursos y se avance”, señaló.

La obra es financiada por FonPlata y ejecutada por el Gobierno Provincial

Por su parte, Canela explicó que este tipo de espacios forma parte de los requisitos ambientales y sociales que acompañan las obras de pavimentación financiadas por organismos internacionales. “Valoramos profundamente este lugar destinado a personas con discapacidad. Entendemos su importancia para incluir a todos los sectores de la sociedad”, afirmó.

La repavimentación general, que incluye desagües, iluminación y parquización, registra un 98% de avance. “Estamos ultimando detalles y la vamos a finalizar antes de fin de año”, adelantó Canela.

