RESISTENCIA: INTERVENCIÓN CLAVE PARA RETIRAR RELLENO ILEGAL EN LA LAGUNA ARGÜELLO

El Gobierno provincial, a través de la Administración Provincial del Agua (APA), llevó adelante un operativo para retirar un importante relleno ilegal dentro de la Laguna Argüello, en Resistencia. Desde el organismo remarcan que estas intervenciones forman parte de una “lucha constantel” para preservar los reservorios naturales que cumplen un rol clave en el drenaje pluvial de la ciudad.

“Rellenar un metro cúbico de tierra dentro de la laguna significa un metro cúbico de agua que sobra en la ciudad. Por eso nuestra lucha constante es mantener despejado este y todos los reservorios naturales, por su rol esencial ante el exceso de agua de lluvias”, explicó el presidente de la APA, Jorge Pilar.

El operativo se realizó en Sargento Cabral al 1040, barrio Villa Perrando, con la participación de la Policía del Chaco (Comisaría 8ª), la Municipalidad de Resistencia a través de la jueza de Faltas Evelin Miño, y equipos del Centro de Denuncias de la APA, encabezados por su coordinador José Escalante.

La intervención, que se llevó a cabo con una retroexcavadora de la APA y camiones municipales, permitió retirar “un relleno de tierra que ocupaba varios metros cuadrados dentro del humedal”, detallaron los equipos técnicos. Este relleno impedía la correcta acumulación y circulación del agua durante las lluvias, afectando la capacidad de la laguna para cumplir su función de drenaje y aumentando el riesgo de inundaciones en la zona.

La APA subrayó que continuará combatiendo firmemente los asentamientos y rellenos irregulares en humedales urbanos. Además, confirmaron que las tareas seguirán durante la tarde del martes y que este miércoles se realizará un nuevo operativo en otro punto crítico. “Es un relleno grande; se sigue retirando y vamos a seguir hasta recuperar por completo el espacio”, señalaron.

Con estas acciones, la APA reafirma su compromiso con la protección de lagunas, drenajes naturales y el ordenamiento ambiental urbano, fundamentales para mitigar el impacto de las lluvias y preservar la calidad de vida de los vecinos.

