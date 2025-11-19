BARRANQUERAS RECUPERARON UN CELULAR Y SECUESTRARON UNA MOTO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Todo ocurrió en barrio 500 Viviendas.

Dos mujeres de 32 años denunciaron a un hombre bajo la causa de “supuesto robo en grado de tentativa” y “supuestas amenazas”. El hombre fue detenido, el celular recuperado y los agentes también incautaron la moto en la que se movilizaba.

La intervención fue llevada a cabo por el personal de la Comisaría Tercera de Barranqueras esta tarde en avenida Toledo al 4700, aproximadamente.

Ellos detuvieron al sospechoso de 31 años, incautaron la Gilera Max de 110 cilindradas que habría usado para perpetrar el hecho y a su vez recuperaron el celular robado.

