REPUDIO TOTAL A LOS HECHOS DELICTIVOS QUE AFECTAN A PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

🏗El Municipio de Juan José Castelli lleva adelante una importante tarea de creación y recuperación de espacios de encuentro y esparcimiento en distintos sectores de la ciudad. En esta gestión se creó la «Plazoleta de Adultos Mayores», un lugar mejorado, iluminado y equipado con áreas deportivas destinadas especialmente para ellos 🌟🏞️.

Con mucha preocupación recibimos la denuncia de que personas inescrupulosas sustrajeron el cableado subterráneo, dejando cables pelados y generando un grave peligro para quienes asisten a este espacio recreativo ⚠️🔌.

Desde la Secretaría de Obras Públicas se actuó de inmediato, reponiendo el cableado y realizando las reparaciones necesarias 🛠️⚡.

Es importante destacar que estos espacios cumplen un rol fundamental en la comunidad: promueven la recreación, la actividad física, la integración y el bienestar de nuestros vecinos 🤝🌱.

El municipio de Juan José Castelli realiza un gran esfuerzo para crear, mantener y mejorar cada uno de estos lugares, entendiendo que son esenciales para la vida social y el desarrollo urbano de la ciudad 💪🏽🏘️.

Por eso, se hace un llamado a la reflexión a quienes realizan estos actos delictivos, que no solo dañan los bienes públicos sino que también ponen en riesgo la vida de las personas y afectan el esfuerzo de toda una comunidad 🙏🚫.

