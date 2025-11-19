RESISTENCIA ATACÓ A SU PADRASTRO CON UN CUCHILLO Y TERMINÓ DEMORADA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El hombre no quiso radicar la denuncia.

Un llamado al 911 alertó sobre un hombre herido con un arma blanca en calle Pampa del Indio al 3300, aproximadamente. Allí, agentes de la Comisaría Decimotercera de Resistencia hallaron a un hombre de 38 años que habría sido herido por su hijastra. Él fue trasladado al hospital y no quiso realizar una denuncia.

Mientras lo trasladaban al Hospital Perrando, los agentes investigaban para dar con la presunta agresora. Así dieron con la joven de 20 años a quien se le incautó un cuchillo tipo tramontina.

Relacionado