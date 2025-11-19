RESISTENCIA FUE A DENUNCIAR UN ROBO, PERO LOS POLICÍAS YA HABÍAN RECUPERADO SUS BIENES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los sospechosos huyeron del lugar del hecho y abandonaron el aire.

En la madrugada del 15 de noviembre, dos hombres fueron sorprendidos mientras se llevaban un aire acondicionado por avenida Belgrano al 2000. Los sospechosos huyeron al ver a la policía, pero abandonaron el aire y un botiquín. Los elementos quedaron incautados en la comisaría mientras se intentaba determinar la identidad del dueño y los responsables del robo.

Esta siesta, una ciudadana se acercó a la Comisaría Sexta Metropolitana a denunciar el caso y se le fueron devueltas las pertenencias. Los agentes, siguen con la investigación para dar con los responsables de este caso de “supuesto robo”.

