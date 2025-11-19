RELACIONES CON LA COMUNIDAD COLABORA CON EL CORTE DE PASTO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

👉 Desde la coordinación de Relaciones con la Comunidad de la MunicipalidaddeJuanJoséCastelli, se informó que personal del área se encuentra colaborando en la limpieza y desmalezado de veredas y predios escolares. En esta oportunidad, las cuadrillas de motoguadañistas realizaron trabajos en la E.E.P. N° 1040, dejando el espacio en condiciones adecuadas para estudiantes y docentes.

👉Illesca también anunció que el equipo continuará trasladándose a otros establecimientos educativos, reforzando el compromiso de acompañar y brindar apoyo a las instituciones de la ciudad.

