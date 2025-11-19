EL GOBIERNO Y LA FECHASORU ANALIZARON LOS LINEAMIENTOS TRIBUTARIOS PARA EL SECTOR

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este miércoles, en la Sociedad Rural de Presidencia de la Plaza, el ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, Oscar Dudik, mantuvo una reunión con la Federación Chaqueña de Sociedades Rurales ( FECHASORU) para abordar la actualización del impuesto inmobiliario rural, entre otros y evaluar en detalle cada uno de sus componentes, con el objetivo de informar al sector sobre las modificaciones previstas.

Durante el encuentro, se analizaron los criterios de actualización, su impacto en los productores y los mecanismos de comunicación que se implementarán para garantizar previsibilidad y transparencia en el proceso.

Dudik estuvo acompañado por la subsecretaria de Ganadería, Mariela Kasko. También participaron elpresidente de la Federación Chaqueña de Sociedades Rurales, Marco Viter, la administradora de la Administración Tributaria Provincial (ATP), Bibiana Kuncheff, Marina Biscay Pte de la Sociedad Rural de Plaza entre otros quienes expusieron aspectos técnicos vinculados al esquema tributario.

El Ministerio destacó la importancia del diálogo permanente con las entidades rurales para avanzar en políticas que acompañen al sector productivo chaqueño, fortaleciendo la competitividad y el desarrollo sostenible de los sistemas ganaderos y agrícolas de la provincia.

